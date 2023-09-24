「台灣最美飯店」中秋連假首推高空居酒屋Buffet 日月潭酒吧特調9折

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熬過今年最後一個補班日，即將迎來令人興奮的中秋連假，曾蟬聯「台灣最美飯店冠軍四連霸」的承億集團，攜手旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮。包括日式居酒屋每人1100元加1成吃到飽、酒吧生啤酒買3送1，百威、海尼根買5送1等活動，還有FB打卡享調酒飲品9折及特製烤串買1送1。

高雄承億酒店24樓高空透明無邊際泳池池畔的日式居酒屋「酉名酉丁」可眺望港都夕陽美景，提供日式烤物串燒、時令海鮮，搭配日式清酒，於9月29日至10月1日每天3個時段推出「中秋放題吃到飽」活動，1人1100元加1成服務費就可暢食各式串燒、握壽司、日式熱菜、烤牛舌吃到飽，共360個席次，業者透露目前預訂已達7成滿。

同樣位於承億酒店24樓的「RAR BAR」酒吧即日起自9月30日止，推出中秋限定菜單，有肋眼牛排、水牛城雞翅、松露起司薯條及生啤酒4杯享優惠價2288元；另外位於酒店B1美食孵化基地的「PARA Restaurant」，應景中秋佳節，推出紅心芭樂月餅，使用紅心芭樂與土鳳梨餡，花費數小時熬製，外皮使用抹茶廣式月餅皮，甜而不膩，清爽少負擔。

擁有嘉義唯一高空透明無邊際泳池的承億文旅「桃城茶樣子」，館內的「N23.5 Lounge」酒吧，白天能眺望諸羅山列的稜線美景，夜晚可俯瞰城市夜景，因應中秋佳節，「N23.5 Lounge」酒吧自9月27日到10月1日止，推出中秋限定餐點包含特調烤醬雞翅、特調烤醬雞米花、經典烤甜不辣三吃及1664牌生啤酒買3送1，百威、海尼根買5送1等活動。

坐擁270度令人心醉的日月潭絕美景色的「潭日月」最新開幕的頂樓酒吧「天首閣 紅茶・茶酒試驗所」選用頂級台灣精品茶葉與經典調酒研發調酒，融合茶的底蘊與酒的馥郁，受到不少旅客喜愛。酒吧同樣於中秋節當日推出FB打卡即可享調酒飲品9折及特製烤串買1送1優惠，邀請旅人一同舉杯狂歡，團圓慶佳節。

隨著疫情趨緩，承億集團自暑假前至今皆保持超過9成以上的住房率，承億集團品牌長簡巧珊表示：「今年中秋節剛好湊成3天連假，承億集團3家飯店皆有中秋特別活動，提供給民眾不用忙碌準備烤肉，只要到承億即可賞月共度佳節。」 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！