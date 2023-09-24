科技市長推4階分流加速發照 都審數位化年省800萬

桃園市都發局為提升都市設計成效，繼景觀三法修正後，領先全國推出都市設計審議新分流制度，10月1日起建築基地面積未達2000平方公尺，都市設計審議和建造執照申請程序一起審議，縮短審照時間，同時也將向紙本作業道別，迎來平板圖面審查時代，環保又高效。 在都市開發上，為了確保建築開發案件能與都市環境和諧共融，促進都市環境品質提升，基地在新建建築工程時，依法規要提出都市設計審議，桃園都市設計審議原本分為3階，第1階屬於大規模基基地開發，例如都計區內建築基地超過4000平方公尺者、高層建築物等，第2階為小規模基地，包含為都計區內未達4000平方公尺建築基地開發、工業區樓地板面積1.5萬平方公尺以下等案件，第3階則為未達2000平方公尺，但涉及開放空間或危老重建獎勵的案件。 都市發展局長江南志表示：經過今年度幾次的都市設計審議會，發現審議流程應該再優化，分流第4階的審議，建築基地未達2000平方公尺者，又不涉開放空間或危老重建獎勵者，其實基地的開發相對簡單，併同建照一起審議，讓建築設計彈性增加，加速建照核發，也同時釋放原本審議會的量能，讓委員會可加速其他類型案件的審議效率。 配合都市設計審議的革新作為，桃都發局同步啟動無紙化審議，借鏡其他五都的經驗，自9月起試行無紙化都審會，經過1個月密集檢討，精進作業系統後，10月起都設審查會全面數位化，初估可省下60萬張A3紙張，如以1張A3影印紙厚約0.01公分換算，大約可以省下19層樓高的紙張，預估減量約1500公斤的二氧化碳排放量，相當於每年減少砍伐250棵15年樹齡的樹木，更節省800萬左右的印製費。

江南志強調，身為智慧新都，城市規畫小從行政作業效率，大到建築規畫與工程，都要不斷精進與智慧科技結合，以朝城市永續發展目標。針對桃園都市設計審議新制訊息，可以上桃園市政府都發局官網「都市設計審議」專區。