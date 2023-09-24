晶鑽迎雙喜！第三代拉提線「美特拉」首亮相

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晶鑽（6815）迎雙喜！打入香港最大醫美集團供應鏈的「提美拉」線材，預計第四季出貨；另外，24日也宣布，推出最新一代拉提線「美特拉」新品，由藝人蕭薔擔任年度品牌代言人。總經理謝佳憲表示，今年將加速海外市場布局，延續營運成長力道。

謝佳憲表示，國內目前合法拉提線材中，「提美拉」是第一個、也是唯一由本土自主研發及製造的台灣（MIT）品牌。「提美拉」於2018年獲台灣食藥署（TFDA）核准正式上市，打破長期由國外醫美品牌壟斷的市場；2021年再獲TFDA同意增加規格並延長保存期限，推出第二代「提美拉」系列產品，可針對不同年齡、不同肌膚狀況，客製化設計更貼近人體結構的線雕療程，目前已穩定挹注營收。

此次全新上市的「美特拉」，屬於第三代產品，採用新一代的拉提線技術，強化倒鉤的厚度、寬度與彈性，能更好的固定與包覆組織，提供更持久的效果。預期該產品上市，將有助擴大整體市場規模並提升滲透率。

根據Frost ＆ Sullivan研究顯示，2021年全球醫美市場規模為1,417億美元，非手術類的輕醫美占比為22.7％、市場規模約321億美元，預估2030年全球醫美市場規模可達3,603億美元，年複合成長率為10.9％，而非手術類占比將提升至44.2％、市場規模將達1,594億美元，年複合成長率為19.5％，屆時輕醫美療程可望搶占主流地位。

除持續深耕國內市場外，提美拉透過「取證上市」、「經銷授權」二大策略也積極拓展海外市場。美國市場已進入領證上市的關鍵審查階段；中國市場預計開展臨床試驗，並於二年內爭取中國國家藥品監督管理局（NMPA）的核准上市。此外，在香港、泰國、越南等亞洲市場則採取授權經銷模式卡位市場商機。

晶鑽表示，提美拉去年授權給港商Good Union Corporation Limited（GUC），首度插旗香港市場，歷經多次技術交流與共同推廣，近期成功打入香港最大的醫美集團—醫思健康（港交所：2138.HK）供應鏈，首批產品預計第四季開始出貨。