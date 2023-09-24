澎湖優鮮攜手全家、黑貓打進企業採購市場 訂單逾萬組

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澎湖縣政府攜手水產養殖協會與在地養殖業者推出的「澎湖優鮮」今年為搶攻中秋年節檔期，推出企業客製化採購方案及六大超值禮盒，瞄準企業與消費者贈禮需求，預估訂單再上看雙位數成長。

根據澎湖縣政府統計，近年推出的澎湖優鮮禮盒銷量4年內已成長超過1倍，截至今年8月銷售額已破千萬，更有望在年底突破2千萬大關。為瞄準即將到來的中秋節與新年檔期，澎湖優鮮推出企業客製化採購方案，澎湖優鮮業者代表天和鮮物總經理蔡明欽表示，年節期間除消費者家戶採買外，企業贈禮也是龐大市場，透過攜手全家通路與黑貓宅急便冷鏈物流配送，讓澎湖優鮮禮盒成功打入企業福委會採購名單，不僅受鴻海及聯電、特力等上市櫃公司青睞，供應量更累積超過上萬組。

澎湖縣政府自2008年創立「澎湖優鮮」品牌，以教育訓練、現場評核與每年不定期抽驗三管齊下，使澎湖優鮮成為優質水產代名詞。澎湖縣政府參議陳晶卉表示，澎湖的箱網養殖面積及產值佔台灣近90％，箱網養殖不需要水車打氣供氧、且飼養環境與野生魚類的生活環境相似，是兼顧節能與高品質的友善環境產業。

澎湖優鮮推廣至今，其中團體戰策略是銷量成長關鍵，透過澎湖優鮮品牌，在地養殖業者可整合各家優勢水產，提供消費者多元選擇，而統一低溫分切、包裝及冷鏈運銷的一條龍模式，不僅幫助業者能專心養魚，更有助於管理及維持水產品質，提升消費者信賴感。

蔡明欽表示，全魚分切禮盒將大型龍膽石斑及龍虎斑等魚產以全魚分切方式製成小包裝切片，方便食用且保留整條魚的精華，在市場上的獨特性使其受企業青睞，迎接中秋至新年檔期，趁勢推出澎湖優鮮企業用戶客製化方案，盼能以更彈性的方式將來自澎湖的優質水產提供予企業，帶動銷售成長。