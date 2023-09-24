前往主要內容
工商時報LOGO

國際客家學者參訪義民廟 欣賞方口獅演出

  • 中時即時 羅浚濱
國際客家學者參訪新竹縣新埔義民廟，讓為期3天的世界客家研究大會畫下完美句點。（羅浚濱攝）
國際客家學者參訪新竹縣新埔義民廟，讓為期3天的世界客家研究大會畫下完美句點。（羅浚濱攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

來自各國的客家研究學者24日參訪客新竹縣，上午到北埔瀏覽名勝古蹟，下午再到客家信仰中心的新埔褒忠亭義民廟參拜，欣賞方口獅表演，讓為期3天的世界客家研究大會畫下完美句點。縣長楊文科邀海內外民眾「有閒來聊」 到新竹縣旅遊，體驗客家文化的厚度和魅力。

來自牙買加的Paula Williams Madison表示，她覺得這次來到台灣，特別是來到新竹縣，覺得非常驚艷，尤其看到許多年輕客家人讓她印象深刻，就她所知很多年輕世代的客家人都不會講客語，而這次研究會看到很多客家菜、客家音樂，尤其午宴表演的兩公婆樂團，是年輕人傳承客家文化及語言，也是很好的示範典範，她鼓勵對客家文化有興趣的人都可以到台灣參訪。

美國來的Kathleen Lopez表示，這次聽到客家傳統八音，也有現代融合傳統的音樂詮釋，也看到客家飲食文化，還有跨世代之間的關係，這些都是在美國不容易看到的，她本身是研究華人在全球離散移民的議題，這次參訪對於她研究古巴客家族群議題上提供了新的認識及詮釋。

印尼外賓李秀珍表示，今天的節目非常豐富，不僅有傳統山歌，也有年輕人創作客家歌曲，非常棒，讓她感到震撼，到印尼所沒有的義民廟參訪，也讓她看到客家人的精神，愛國、愛鄉及飲水思源、不忘本的精神。

縣長楊文科表示，世界客家研究大會從22日起一連舉辦3天，24日最後一天到新埔褒忠亭義民廟，特別安排客家方口獅，欣賞孫猴子及沙僧戲弄方口獅的的嬉戲互動，演出活靈活現，非常有趣，讓此次研究大會畫下完美句點。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2檔ETF將跟進月月配 他點名長榮等4位成分股選手 殖利率衝8％

  2. 政府補助9.8億元建置充電樁 13檔概念股吸睛

  3. 外資大賣聲中反手加碼「這2檔」航運股 不是長榮！

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。