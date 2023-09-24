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中台灣農業行銷展售會閉幕 帶2千萬商機、30餘萬人參加

  • 中時即時 李京昇
苗栗縣副縣長鄧桂菊與雲林縣副縣長謝淑亞行銷各式農特產品。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）
苗栗縣副縣長鄧桂菊與雲林縣副縣長謝淑亞行銷各式農特產品。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

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為期9天的「2023中台灣農業行銷展售會」24日圓滿閉幕，集結苗栗縣、臺中市、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣等6縣市農特產，從16日開幕後，每日都帶來各式推廣及表演活動，僅開幕當天的銷售額就突破百萬元，總計9日帶來的商機加上周邊效益預估達到2千萬元，共有30餘萬人次參加。

今天24日閉幕典禮，由苗栗縣副縣長鄧桂菊、雲林縣副縣長謝淑亞、新竹市、台中市、彰化縣農政單位主管出席典禮。鄧桂菊表示，這次展售會凝聚了中台灣6縣市的力量，展現各縣市強大農業實力，讓更多民眾認識到了不同農特產品面貌，她細數各縣市的農特產，最後表示台灣最極致的精品農業就在中台灣，也感謝各個與會單位的努力和協助，共同完成這場盛會。

接著鄧桂菊宣布明年的展售會將交棒給雲林縣，並致贈象徵祝福的注連繩藝品給雲林縣副縣長謝淑亞，謝淑亞感謝苗栗縣主辦了一場這麼成功的活動，每個館都業績長紅，她也順勢推銷雲林縣的文旦、滷肉飯、咖啡、筍子及醬油等產品，歡迎大家明年到雲林來參加中台灣農業行銷展售會。最後的活動高潮，也民眾最期盼的抽獎，最後大獎電動機車由苗栗市邱姓女子抽中。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，閉幕式為活動畫下美麗句點，這次展售會的成功歸功於6縣市及各界的努力，以及參展商和參觀民眾的支持。活動不僅凸顯了中台灣農業的多元魅力，還強調了農業的可持續發展和創新。而舉辦2024中台灣農業行銷展售會的責任，交棒給雲林縣政府，期待明年的展售會，將再次為農業創造更多的機會和成功故事，一年比一年更加精采。

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