JINS 9月北中南連開三店 全台達60家門市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本連鎖眼鏡第一品牌JINS進軍台灣市場即將滿8年，全台展店不停歇，繼7月進駐雲林斗六、台南新營的全聯超市、8月成立JINS官方線上商城後，9月再展新店，連續北中南開出3家新門市，包括誠品生活新店店、台中廣三SOGO、高雄漢神巨蛋店等，累計全台達60間實體門市規模，持續朝百店目標邁進。

JINS看準誠品生活裕隆城新店店備受矚目，將成大台北南區消費中心而進駐，為了搭配商場樓面風格，特別融入花架、木格柵的設計，以呼應商場花園主題。

而台中廣三SOGO百貨展店，則是持續看好台中商圈龐大消費商機，以及中部百貨市場共存共榮的業態，JINS前後進駐鄰近百貨，符合提升市占率的展店策略，此次進駐選擇3樓的女裝服飾樓層，期搶攻女力消費市場。

而高雄漢神巨蛋則是南台灣百貨店王，JINS成功前進一級戰區；全店維持一貫的日系簡約風格，為了營造空間感，驗光並以透明玻璃做為隔間，使用金屬框架做為櫃台設計，讓視覺更有穿透力。

JINS台灣指出，目前JINS仍處於成長期，期於全台各地區開展零售通路，設立更多實體門市，以提高市占率，最終目標是讓各地的消費者都能接觸到JINS，透過開設多家店面，為顧客提供良好的購物體驗，從挑選眼鏡、驗光、售後服務，每一個環節都充分展現JINS對顧客的用心。