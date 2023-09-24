中秋水果熱  日本麝香葡萄豐收季限時搶購

距離中秋節越來越近，帶動水果禮盒買氣，除了解油膩的文旦外，梨子、日本水蜜桃也是送禮熱選，加上來自日本山梨縣與長野縣的麝香葡萄迎來豐收季節，皮薄無籽、果肉富有彈性，更是高級伴手禮選擇。 提到中秋應景水果，非酸香解膩的文旦莫屬，全聯推廣本土文旦，即日起至9月28日嚴選花蓮鶴岡30年老欉文旦禮盒，6KG特價369元。愛買量販今年中秋檔期推出17款水果禮盒搶市，最低249元起，據愛買銷售統計，今年水果禮盒的業績王為梨子，銷量王則是文旦，另甘露梨、總統梨、高接梨等國產梨今年產量大且優質甜美，花蓮鶴岡文旦禮盒價格實惠，已熱銷500箱，還有進口水果禮盒也是中秋送禮的熱選，今年熱銷前3名為：日本麝香綠葡萄、日本水蜜桃，和韓國梨。 迎接日本麝香葡萄產季，各大超市量販也進貨限量銷售，全聯日本麝香葡萄，1盒350g特價389元，與去年相比規格相同，但價格打了66折；愛買量販即日起至9月27日，推出長野縣麝香葡萄特價399元，全台15家門市同步促銷；家樂福即日起限量販售日本原裝進口麝香葡萄，比市價特價近8折，每盒399元、每顆甜度可達17度，限量1萬盒，門市、線上購物、家速配皆販售，產地來自日本山梨縣與長野縣，也是日本最大麝香葡萄供應產區。 Breeze Super今年有發表全新葡萄品種，除了麝香葡萄，還有長野縣的妃紅提葡萄等，首批千串葡萄已銷售一空，目前再追加新貨空運，預計將再掀一波熱潮。