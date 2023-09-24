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安南區登革熱狂燒「雪乳戰神」進災區 民眾反應：屋內噴藥擾民

  • 中時即時 程炳璋
柔道好手楊勇緯在杭州亞運奪金，台中市長盧秀燕在臉書貼出兩人相擁照片，直呼「好激動」。(摘自盧秀燕臉書)
柔道好手楊勇緯在杭州亞運奪金，台中市長盧秀燕在臉書貼出兩人相擁照片，直呼「好激動」。(摘自盧秀燕臉書)

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台南市登革熱飆破9000例，地方已出現孳清人力不足問題，其中安南區感染數名列前茅，安南區公所提出擬募款向民間雇工孳清應急，疾管署緊急撥款解決，網紅郭鬼鬼在台南市議員蔡麗青陪同下，24日深入重災區拍片，反應屋內噴藥擾民問題。

今年登革熱在台南市鬧區蔓延，台南市政府每天動員300名公務員加上150名國軍，暫放手邊工作，擔負噴藥加孳清任務，人力吃緊。

台南市近期疫情以安南區的溪墘里、安富里、幸福里與海佃里最嚴重，安南區長魏文貴每天率領67名區公所員工外出噴藥、孳清，但轄區幅員廣大，戶數多，每天總動員仍無法應付噴藥、孳清工作。

看著病例數居高不下，魏文貴坦言心急，他提到要遏止登革熱蔓延，需落實排除屋後天溝與家戶防火巷的孳清工作，不僅需要機具、還要攀爬、清除雜物，以公務人力不知能撐多久，因此提出募款雇工孳清。

疾管署緊急撥款已為地方雇工，台南市議員蔡麗青日前在台南市議會上質詢關心如何使用這筆經費，24日陪同有「雪乳戰神」之稱的網紅郭鬼鬼一起到登革熱延燒的社區發送防疫小物。

郭鬼鬼提及自己也住台南，有網友反應住處因登革熱共被噴了7次藥，儘管不在家也被強制破門，十分困擾，有的網友反應防疫人員突然改期提前噴藥，害自己來不及整理打包家具。

郭鬼鬼以拍片形式反應台南登革熱的亂象，蔡麗青表示，正值防疫關鍵期，民眾配合十分重要，盼大家多體諒，配合防疫人員落實孳清工作。

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