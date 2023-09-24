2023杭州亞運！4間飯店應援中華隊 餐飲全9折、再抽餐券及住宿券

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品嘗美食還可為中華隊加油，再抽住宿券，球迷快衝。2023年第19屆杭州亞運於23日正式展開，凱撒連鎖飯店共襄盛舉，為亞運中華隊加油打氣，即日起至10月8日推出餐飲優惠，民眾於台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓4間飯店任一餐廳用餐，即可享9折優惠。此外，業者再加碼推出線上抽獎，民眾完成指定條件，有機會抽中聯合餐券或住宿券。

凱撒飯店連鎖董事長林鴻道同時也是中華奧會主席，向來熱衷參與各種運動賽事，也投注許多心力及資源協助台灣運動順利發展，此次杭州亞運更集結旗下飯店共襄盛舉，為中華健兒加油。此次活動聯合台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、台北凱達大飯店以及台北新板希爾頓酒店4間飯店共12家餐廳，推出餐飲9折優惠。業者同時邀請「財團法人宏道運動發展基金會」共同合作，將活動期間餐飲所得捐出部份協助基金會，作為基金會培育國家育苗選手的輔助金，讓參與活動的消費者們與凱撒飯店共同響應支持台灣運動。

此外，業者再加碼舉辦線上抽獎，邀請球迷們為代表杭州亞運中華隊出賽的5位新北凱撒女壘選手集氣加油，9月26日至10月2日期間於台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓官方臉書活動貼文，留言鼓勵「@新北凱撒女壘隊 女力爆發‧前進亞運！勇奪金牌」，即可參加抽獎，有機會抽中凱撒飯店聯合餐券；凱撒女壘隊若勇奪金牌再加碼抽出聯合住宿券。