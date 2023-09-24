亞東科大USR團隊攜崁頂里 淡水居民體驗彈力帶健康新風尚

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亞東科大USR團隊於2023年9月23日，與淡水區崁頂里辦公處聯手打造一場名為「居家伸展肌力樂齡」的里民健康講座。此次活動，由電子工程系蔣彥儒副教授、吳槐桂主任、護理系曾建寧助理教授以及行銷與流通管理系張燕勤助理教授跨系合作，特別邀請到臺北榮總復健醫學部的物理治療師余羅平擔任講師，教導如何運用彈力帶鍛鍊肌力的秘訣，為高齡長者注入活力。此次活動吸引了多達80位熱情的里民參加，共同感受這場健康的饗宴。

亞東科技大學執行教育部大學社會責任實踐計畫《翻轉社區高齡復健患者及應用於醫療院所與遠距科技照護大行動》，因應高齡的趨勢，致力於推動及舉辦活躍老化的社區服務活動，合力打造健康生活，師生以實際行動一同前進社區，實踐在地關懷，傳遞正向能量，帶動在地共榮與社會共好。

黃茂全校長在開幕致詞表示，這個活動結合了護理系、行銷系和電子系三系師生共同參與。他強調，這不只是學術合作，更是學校與社區攜手的新里程碑。感謝崁頂里吳庭岳里長的全力支持，鼓勵里民踴躍參與，建立學校與社區攜手前行的緣分。黃校長期盼學校能深耕在地，結合校方的資源和專業，落實教育部鼓勵大學善盡社會責任的理念，打造健康的樂齡社區。

過程中余羅平治療師帶領里民一同進行彈力帶-抗阻力運動，教導正確的使用方式，改善駝背、腰痛等不良姿勢，希望能把更多新的知識和活力注入社區。向長輩們宣導保持良好的運動習慣，日常不正確的動作將會對身體造成什麼影響或是如何避免常見的運動傷害，並一起帶領民眾正確地運動，讓民眾吸收到寶貴的專業知識。期藉由走入社區、深耕社區的方式，提升在地居民對健康管理、預防疾病、運動復健等觀念的重視。

此次活動是亞東科大在健康促進計畫中的重要一環，它象徵著學校、社區和USR團隊之間的深度合作。從活動的開始到結束，整個會場充滿了活力與熱情，展現了一個健康、活躍的社區形象。在未來，亞東科技大學將繼續與社區緊密合作，帶領居民們走向更健康、更有活力的生活。希望這樣的活動不僅止於今日，更能成為一個長期、持續的健康促進策略，與社區共同邁向更健康的未來。