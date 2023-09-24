釜山好好玩！X The Sky、全球最高星巴克 船艇遊河潮流景點好玩好拍

秋天是適合旅行的季節，即將到來的中秋連假與雙十國慶連假，不少民眾有出遊計畫。位在韓國東南端的海港城釜山，是個適合秋冬旅遊的城市，不僅有豐富的美食吸客，釜山10到11月平均氣溫19度，晝夜涼爽，在戶外活動更舒服；而12月到2月，釜山的冬季再冷，也很難見到下雪，適合怕冷的旅客到此過冬。初秋時分，跟著記者「身」入釜山這座海港城市，來趟美好的釜山輕旅行，每個景點都好玩又好拍，隨便拍都是韓風畫報等級的美照。

【釜山之最X The Sky 高空觀景台必訪】 韓國的港都釜山不僅有很多狹長壯闊的海岸線風光，也有很多摩天大樓矗立，其中韓國第2高、釜山最高的海雲台LCT Landmark Tower，100層樓411.6公尺高，是城市迷人的天際線，也是釜山新地標。高樓內部有一個釜山人氣打卡熱點，就是位於98到100樓的「X The Sky」，這是韓國境內最高、規模最大的觀景台，360 度無死角的視野可同時欣賞到壯觀的海雲台海天一色的美景和釜山迷人的市景，是不少遊客造訪釜山的必遊清單。

2020年7月中旬開幕的「X The Sky」，內部設施包括SKY 99餐廳、世界最高星巴克、透明玻璃通道等，大量大片的觀景窗無論哪個視角，都可以欣賞到海雲台白天到夜晚的景致，還可看到廣安大橋、釜山港大橋等地標，良好的採光，隨便拍都好看。

館內還有一個透明玻璃高空步道「Shocking Bridge」，可直視300多公尺高的地面，雖然有點令人腳軟，但很適合拍美照，不管是躺著、趴著、坐著或搞怪照，不用濾鏡美化，隨意拍人人都是網美。特別的是，「X The Sky」連廁所都有可欣賞大片風景的透明玻璃窗，空間不大的個人廁所內，如廁時可看到窗外迷人的風景，增添不少上洗手間的樂趣。

【全球最高99樓星巴克 咖啡迷朝聖打卡】 「X The Sky」除了在高空觀景台俯瞰整個海雲台外，99樓還有高樓景觀餐廳，人氣景點之一就是位於99樓的星巴克，這是全世界最高的星巴克咖啡廳，靠窗的位置還有居高臨下的視野，以美景佐咖啡，非常超值。店內也有釜山「X The Sky」限定的星巴克馬克杯，估計會吸引不少星巴克迷收藏。

釜山有全球最高星巴克，大邱有百年韓屋星巴克，首爾還有世界罕見的不寫英文的仁寺洞韓文星巴克，都吸引不少旅客到訪打卡拍照。

【影島P.ARK方舟玻璃屋 咖啡.甜點飄香】 除了充滿韓國特色的星巴克，在韓劇或韓國電影中，常可見到很多特色咖啡廳，位在釜山影島區的「P.ARK」，是個集結咖啡、烘焙、藝文、文創的複合式空間，建築物純白色的外表被設計成方舟造型，呼應影島往昔興盛的造船產業。

「P.ARK」在2021年5月正式開幕，採階梯式設計，有不少網美喜愛的獨具風格的咖啡館，2樓頂露天360度環景視野，在大片的綠草皮上一邊喝咖啡一邊欣賞大船入港，暢享絕佳視野；室內咖啡廳也有像劇場般的階梯座位，挑高2層樓的座位加上整片落地窗引進自然光影，可看到周遭的船隻和港灣景致；其中一間咖啡廳甚至還把船艙的頭搬進建物裡，呈現一種建築與船舶合為一的特殊風景，非常好拍。

影島以前造船技術興盛，造船相關產業也跟著風生水起，跟台灣的高雄很像，高雄早期也是造船工業興盛，後來因為造船業遷移而沒落，影島當地人民與政府便一起努力活化地方，「P.ARK」就是地方創生的據點。老闆在當地從事船隻維修事業，希望為活化地方做出貢獻，因此蓋了這座造型仿方舟的複合場域。「P.ARK」除了咖啡店，也有潮牌服裝店和藝術展覽活動，受到不少網美網紅喜歡，是當地熱門地標。

【海雲台River Cruise 船艇遊河景點全收入】 與大海共存的釜山，在華燈初上的夜晚，整座城市的絢爛光影倒映在江水中，華麗又夢幻的美景令人陶醉。遊玩釜山除了可搭乘巴士、濱海列車、迷你天空艙等陸、空交通工具，搭乘遊輪遊河，也是一種快速飽覽釜山美景的方法。

從水營江搭上海雲台River Cruise（Haeundae River Cruise HRC），沿著與大海相連的水營江沿岸探索釜山，沿途可看到海雲台的地標廣安大橋、The Bay 101、每年舉辦釜山影展的電影殿堂、全球規模最大的新世界百貨等，一次看遍海雲台的知名地標。海雲台River Cruise分為白天、傍晚、夜晚3個時段出航，也有不同的航程選擇，每個時段和航程帶給旅客的風景與感受都截然不同，旅人可依照自己的時間與行程安排規劃。

海雲台River Cruise的遊艇頗為舒適，設有室內船艙、甲板、廁所，還有音樂播放，下方甲板有設置沙發、桌椅供旅客坐在河景第一排的VIP位子欣賞沿途美景；也有甲板坐檯的搖滾區，更近距離欣賞迎面而來的風景；露天的船頂也是拍照賞景的絕佳位子。船上也提供瓶裝水、果汁、零食，讓遊客自由享用，傍晚和夜間的航班會施放煙火，業者表示只有1人也會開船，最多乘載40人，也提供包船和求婚等客製化服務。