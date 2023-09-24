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學者：中美可能在協調技術性共管台海做法

  • 旺報即時 陳冠宇
政大外交系副教授黃奎博。（本報資料照片）
政大外交系副教授黃奎博。（本報資料照片）

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近期中美高層溝通頻繁，大陸外長王毅與白宮國家安全顧問蘇利文日前在馬爾他會晤超過12個小時，討論「台灣問題」費時最長。國立政治大學外交學系副教授黃奎博對此認為，中美理解彼此立場，所以雙方可能真的在協調具體做法，技術性共管台海。

中評社報導，黃奎博分析，拜登這次在聯合國大會演說中沒有提到台灣議題，很明顯符合外界對於中美兩邊想對台灣問題降溫的看法，對於拜登來說，台灣問題一定要可控，否則越燒越烈的話，就會變成美國共和黨的武器，用以指責拜登無法處理中國問題、無法讓台灣安全，所以台灣問題在可控範圍內，對拜登是有好處的。

黃奎博指出，對北京來說，現在最大的麻煩是美國的貿易戰、科技戰等，再加上大陸與俄羅斯背靠背的戰略夥伴關係，讓美國政策界對大陸疑慮更深。其次是大陸自身就業率議題、經濟放緩議題，都讓北京內部存在一定壓力，所以可以合理推斷，大陸也不希望台灣問題繼續燒起來。

黃奎博分析，台灣問題不可能不存在，但是要可控，從近期中美高層的講話觀察，很明顯美國與大陸某種程度上針對台灣問題，都已經有過很多的意見交換，雙方就算不套招，也都講好了出拳出到什麼程度、火力大概如何，最終的重點還是要避免台灣問題燒得更大。

黃奎博認為，現在的情況有點像美中雙方技術共管台海，他們嘴上不會講明，但是技術上會共同壓制台獨問題，不讓台獨問題變成美中雙方的麻煩，一發不可收拾。

黃奎博表示，特別是王毅與蘇利文16日至17日在馬爾他談了12個小時，媒體稱兩人談到最多的就是台灣問題，如果這項報導為真，其實台灣問題還有什麼好講的？中美對於對方會講些什麼其實都非常清楚，大家很理解彼此的立場，所以中美有可能真的在協調具體做法，技術性共管台海，「這不是不可能」。

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