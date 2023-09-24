台南登革熱破9000例 驚爆這4區埃及斑蚊更是優勢種

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台南市本土登革熱病例數一舉突破9000例，今天新增197例，累計達9141例。雖然單日新增病例下降，但因全市37區有23區都採集到埃及斑蚊，中西、北、東、南等市區4區的埃及斑蚊更是優勢種，登革熱防治中心提醒市民，目前氣溫仍然溫暖，適合病媒生長，加強孳清才是最有效的防治方法。

今天登防中心出動300人前安南區梅花里及鳳凰里噴藥800戶，駐點的疾病管制署副署長羅一鈞也前往南區金華公園視察。羅一鈞認為，目前疫情反轉的跡象很明顯，但千萬不要鬆懈，應慎防疫情反彈，未來一周是關鍵期，中央與地方將持續加強合作，共同守護所有台南市民的健康。

登防中心指出，根據根據疾病管制署2014年疫情報導提到的台灣地區登革熱病媒蚊分布調查結果，埃及斑蚊分布於嘉義縣布袋鎮、台南市、高雄市、屏東縣、台東市及澎湖縣馬公市。台南及高雄市更因氣溫及都市化的關係，為埃及斑蚊分布最優勢的縣市。在台南市37個行政區中，有23區都曾採集到埃及斑蚊；其中，中西區（73.9％）、北區（61.3％）、東區（57.5％）及南區（52.9％）等市中心4區的埃及斑蚊更是優勢種。

今天的新增病例中，東區41例，安南區38例，北區36例，南區28例，永康區23例，中西區12例，關廟區5例，歸仁區4例，安平區、新市區及安定區各2例，仁德區、七股區、下營區及佳里區各1例，年齡介於2歲至85歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，還進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。