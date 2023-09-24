大陸25日起房貸降0.8個百分點 上億人受益

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中國自明天起降房貸，平均降幅約為0.8個百分點，估計數千萬戶、上億居民將有感，若搭配「認房不認貸」政策，借款人減輕房貸負擔的效果將更明顯。

中國新聞社官方帳號「國是直通車」今天報導，先前接近監管部門的人士告訴媒體，存量（既有）首套房個人房貸利率調降後，全國數千萬戶、上億居民的財務負擔將明顯減輕，而且平均降幅約為0.8個百分點。

報導指出，以人民幣100萬元（約新台幣440萬元）、25年期、原利率5.1%的尚未還清房貸為例，假設利率降至4.3%，可節省借款人利息支出每年逾5000元。

報導說，降首套房貸利率與「認房不認貸」若能雙管齊下，借款人減輕房貸負擔的效果會更明顯。

北上廣深四個一線城市1日起全面施行認房不認貸後，杭州、成都、蘇州、無錫、福州等多個城市也陸續跟進。

中國媒體21世紀經濟22日報導，中國全面實施認房不認貸的第3個週末，一二線城市的房市呈現「量升價穩」，新房與中古房成交量普遍上揚；北京、上海房價上漲，其他城市房價跌幅縮小，交易信心指數回升。

中國房市調研業者貝殼研究院指出，以中古屋為例，「認房不認貸」落地城市成交量普遍回升，一線城市增加近50%，二線城市增加近30%；成交價格止跌回穩，京滬房價回升約1%，其他城市房價跌幅縮減。