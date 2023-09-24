前往主要內容
工商時報LOGO

新課綱科技領域創新應用競賽 新北市參賽學生全國最多

  • 中時即時 李侑珊
台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基親自頒發新北市13所學校聯盟校證書，現場在新北市教育局局長張明文與全國競賽主任委員張玉山共同見證下，成為新北市推動新課綱的一個重要里程碑。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)
台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基親自頒發新北市13所學校聯盟校證書，現場在新北市教育局局長張明文與全國競賽主任委員張玉山共同見證下，成為新北市推動新課綱的一個重要里程碑。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由教育部國教署、宜蘭縣政府以及台北、新北教育局共同指導，財團法人恒大文教基金會贊助，台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系、致理科技大學資訊管理系共同主辦的新課綱「112 年度智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」，今(24)日在新北賽區舉行的決賽場，於致理科技大學隆重展開。

主辦單位表示，今年比賽著重「實務應用」於新北、台北、宜蘭三區舉辦四項競賽，全台報名隊伍數410隊超過1000人參加，突破去年240隊紀錄，新北市報名參賽學生更為全台之冠，可見新北市常年在教育的扎根成效卓越，各級學校師生與家長對新課綱「科技領域」的重視與投入，成為全台灣AI人才培育 的焦點。

主辦單位提到，教育部新課綱「科技領域」課程，導入校園學習，成為全台各區各級學校特色，台灣校園人工智慧教育協會為此成立新課綱科技領域技優教育聯盟。新北市13所學校率先加入新課綱科技領域技優教育聯盟的行列，將課程與競賽導入校園學習，台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基親自頒發聯盟校證書，成為新北市推動新課綱的一個重要里程碑。

主辦單位指出，為鼓勵學生踴躍參加全國競賽，私立科技大學校院協進會經理事會同意，正式成為競賽支持單位，認可競賽相關證書，以利參加競賽的莘莘學子們未來申請入學時能持續朝科技領域發展，找到適合的學府，培育學生成為技職教育跨域實作人才。

新北決賽頒獎典禮上，台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基、新北市政府教育局局長張明文、致理科技大學副校長黃博怡、台灣師範大學優聘教授張玉山、財團法人恒大文教基金會董事洪久賢等貴賓共同見證下，一群未來的明日之星在此萌芽誕生，築夢踏實建立自己的學習歷程，成為新世代跨域實作人才、接軌國際、開拓未來。

組委會榮譽主席吳清基表示，科技時代已經來臨，面對日新月異推陳出新的節奏，更該透過跨界資源整合優勢互補，透過實作應用競賽發掘孩子們的天賦創造，創造面對未來的競爭力。

競賽承辦單位台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中說，擁有科技素養，開啟無限可能是未來人才重要的競爭力指標，希望學生能從小學習奠定良好的基礎，在108課綱下深耕萌芽，展現出發現 問題、解決問題的能力，激發潛能、創造未來。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2檔ETF將跟進月月配 他點名長榮等4位成分股選手 殖利率衝8％

  2. 政府補助9.8億元建置充電樁 13檔概念股吸睛

  3. 外資大賣聲中反手加碼「這2檔」航運股 不是長榮！

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。