元大首創「鑽金碳吉」帳戶 減碳賺優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著全球暖化、氣候變遷加劇，全球各國也分別祭出減碳政策，促使ESG日漸成為國際趨勢，2022年台灣政府也跟進喊出2050淨零碳排，元大集團超前部署綠色金融，其永續經營於2019年便獲得國際肯定，身為先行者，元大銀行打造綠色行動銀行，讓客戶透過鑽金碳吉客戶更了解減碳的重要性，在普惠金融的過程同時達到宣導減碳的目的，成功獲得2023年金漾獎創新商模組亞軍。

元大集團長期致力於永續發展，2019年同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，然而元大集團認為單一產業並不能對環境議題產生巨大的影響，元大集團利用其接觸大量客戶數的優勢，以身作則並發揮影響力輔導其企業客戶踏上減碳之路，2021年率先自主盤查各產品碳足跡，並通過英國標準協會(BSI)「ISO14067產品碳足跡盤查」及「PAS2060碳中和」標準驗證，正式晉身業界首創數位金融零碳APP，其成效有目共睹，同時元大金控亦與其他四家金融同業，共同組成由金管會所主導的「永續金融先行者聯盟」，承諾在綠色採購、投融資與議和、資訊揭露、協助推廣和國際接軌等五大議題上採取更積極的作為。

除了企業客戶，普惠金融也是元大銀行的主力之一，元大金控數金長暨元大銀行執行副總郭美伶表示，「減碳是每個人的責任」，藉由行動銀行APP將投資申購、生活繳費稅、轉帳換匯等金融服務數位化，讓消費者能夠透過參與數位金融，實踐節省紙張、減少交通等減碳行動，並進一步首創行動銀行碳帳戶功能，推出鑽金碳吉帳戶，將抽象的減碳克數換成實際的減碳效益、計算五大線上服務所減少的紙張數、揭露電子交易帶來的碳排，未來也將推出減碳優惠兌換功能鼓勵客戶參與綠色金融，喚起大眾的環保意識。

根據元大銀行統計「鑽金碳吉帳戶」，累積至2023年6月底止，共有200萬實際使用客戶，減碳成果共計約1,917噸，為地球保護了19萬棵樹，以2022年來看，全年節約1.7億張A4紙，堆疊高度達489座台北101大樓。元大銀行長期倡議ESG減碳轉型綠色金融服務，這次透過「綠色行動銀行」獲得金漾獎創新商模組亞軍，希望利用零碳APP鑽金碳吉帳戶服務，推廣數位交易可以減碳的觀念，達到拋磚引玉的效果，作為同業的典範，元大銀行也會更積極的發展這塊領域，延伸到更多元的綠色金融服務。