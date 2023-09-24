蔡英文：盼總統盃黑客松的成果遍地開花

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總統蔡英文今天（24日）肯定總統盃黑客松獲獎團隊發揮黑客松解決問題的精神，為台灣帶來有創意、又具可行性的提案內容，她期盼未來卓越團隊的提案能推廣到各個縣市，讓總統盃黑客松的成果遍地開花。

蔡總統一抵達會場，首先針對屏東工廠火災造成人員傷亡事件，與現場人員一起默哀。

蔡英文致詞提到，這幾天中央地方全力投入救援和復原的工作。今天現場獲獎的卓越團隊，也有屏東縣政府環保局以及高雄市政府消防局等機關參與。她要藉這個機會，向屏東縣政府團隊，還有支援的高雄市政府團隊說聲辛苦了，真的非常感謝所有的救災人員與醫護人員辛勞。

蔡英文恭喜今年獲獎的卓越團隊，發揮黑客松解決問題的精神，帶來有創意、又具可行性的提案。她說，總統盃黑客松提供一個公私協力進行共創的平台，讓資料擁有者、資料科學家，以及各領域專家，都可以運用政府開放資料提出創新想法，替社會和人民解決問題。經過這幾年努力，不僅公部門參與提案的比例逐年提高，許多獲獎的計畫都陸續啟用，且在公務機關運作，提升政府施政效率。

蔡英文說，今年的總統盃黑客松，以「零碳轉型‧幸福前行」為主題。2050淨零轉型已經是全世界的共識，也是台灣重要轉型目標。今年卓越團隊中，有3組都和淨零轉型有關，像是「綠擘者聯盟」、「建築減碳健診隊」，以及「千分之四的美麗」。她相信這些提案落實後，將有助於政府推廣淨零碳排政策，讓台灣邁向永續低碳家園。

接著她指出，「街道醫生」和「8R＋」這兩組團隊，則是要進行資料整合，盤點路口事故熱區，協助地方政府提升交通安全。這也是今年台灣社會非常關注的議題，政府也積極提出對策。她相信，有這些團隊提案的加入，一定能創造更理想、更安全的交通環境。

另外，也有國際松獲獎團隊。她說，今年「國際松」是以民主、數位、淨零為主軸，希望凝聚對全球問題的共識。今年共有60組國際提案，是歷年來最高的。獲獎兩組團隊，不僅展現對社會關懷，也體現數位民主的精神。

蔡英文強調，總統盃黑客松的初衷是希望公務體系可以跨領域、跨單位，和民間各領域專家，建立緊密合作，並且互相學習。這幾年下來，看到台灣公務體系已用更開放的態度，接納創新發想，解決人民所遇到問題。她期許落實提案內容，並推廣到各縣市，讓總統盃黑客松的成果遍地開花