經濟部與屏東縣政府成立協調平台 協助處理明揚公司災後事宜

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經濟部所轄科技產業園區屏東園區內明揚國際公司，22日發生火災爆炸造成嚴重傷亡，災害發生後，經濟部加工處立即赴現場配合縣府協調協助救災，目前現場救災目前暫告一段落。經濟部王美花部長表示，經濟部將與屏東縣政府合作成立協調平台，共同協助處理該廠商災後事宜，加工處也持續督促業者，應負起後續責任，協助傷亡者與家屬。

經濟部指出，在科技產業園區中，經濟部加工處是法規執行單位而不是法規訂定單位，因此，無論是勞動檢查、建管法規，或是消防安全規範，同樣要遵循原有法規，區內區外同一規範、沒有不同，職安署、營建署對園區執行勞檢及建管業務皆有年度考評，受主管機關督導。

經濟部表示，經濟部加工處於勞動法規授權下，依法執行各項勞檢，以明揚公司超時工作違規情形，也做過三次的處罰。另方面，由於屏東園區是新設置的園區，因此消防部分是由地方消防局來執行相關法規，加工處就所掌握的各項圖資與檢查資訊，於事故發生救災時，分別提供消防單位及毒災應變隊使用。

經濟部強調，加工處除了持續督促明揚司負起善後補償責任外，內政部後續將召開災害事故調查會，啟動事故調查程序，經濟部也會與地方政府就火場調查結果，嚴謹檢視事故成因，同時積極配合消防及檢調單位調查，全力提供相關資料。