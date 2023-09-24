2023仰德TPC錦標賽 泰國選手龐姆奪冠

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總獎金創下賽史新高紀錄75萬美元 (約合台幣2325萬元) 之仰德TPC錦標賽 (YEANGDER TOURNAMENT PLAYERS CHAMPIONSHIP），今天（9/24）在林口高爾夫球場進行最後一回合決賽，擁有兩桿領先優勢的泰國選手龐姆（Poom Saksansin）完美出擊，打出六鳥無柏忌低於標準桿六桿的66桿，以一路領先之姿，四回合總桿低於標準桿24桿的264桿，贏得冠軍及獎金13.5萬美元 (約合台幣418.5萬元)，並創下賽史奪冠最低桿成績。這是龐姆自2018年贏得印尼名人賽後再度奪冠，是他職業生涯在亞巡賽的第四冠，他於2013年20歲轉入職業，這個冠軍讓他的亞巡積分排名自

前來衛冕的澳洲選手史密斯（Travis Smyth）今天奮力打出67桿，以四回合總桿低於標準桿21桿的267桿屈居亞軍，贏得獎金8.25萬美元（約合新台幣264萬元）；印度的布拉（Gaganjeet Bhullar）交卡69桿，以四回合總桿269桿名列第三；台灣名將詹世昌奮起直追，抓六鳥打出66桿，但仍力有未逮，以四回合總桿低於標準桿18桿的270桿，與泰國的拉塔農（Rattanon Wannasrichan）及印度的卡漢（Rashid Khan）並列第四名收場，是此賽名次最好的台灣選手，也是詹世昌在今年的亞巡賽寫下的最佳名次。

昨天表現不錯的台灣名將李玠柏今天原本想全力搶冠，但不盡理想僅打出73桿，與杭州亞運代表業餘選手蘇晉弘揮同為273桿，與另兩位外籍選手並列第12名作收。

仰德集團董事長許育瑞丶仰德育樂公司總經理許家堯丶林口球場董事長蔡萬來及TPGA理事長陳榮興均出席頒獎典禮，許家堯致詞時特別提及，此次泰國選手打出-24的驚人低桿成績奪冠，實在令人驚嘆，本周是一個比賽非常精采的一周，歡迎大家明年再來。