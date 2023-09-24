AI影音內容分析雲服務 零時差掌握最新影音商機

隨著社群軟體、串流平台的興起，傳統媒體的影響力正逐漸式微，次世代消費者族群的眼球已逐漸被網路影音攻占，特別是短影音，想要從海量資訊中抽絲剝繭，掌握最新資訊就必須仰賴AI。

專注於輿情分析的大數軟體有限公司深刻洞察到這一變化，趁勢研發出創新的「AI影音內容分析雲服務」。這項服務運用先進的人工智慧技術，實現24/7全天候監控，並即時分析來自YouTube、TikTok等平台的影片內容，協助品牌與廣告商更精準地定位目標客群，並有效地與相關網紅或KOL進行合作，擴大品牌效益。雲平台還支持即時關鍵字搜索和通報功能，解決人工監測大量播報內容造成的資料搜集不完全以及通報不即時等問題。「AI影音內容分析雲服務」成功榮獲中華民國資訊軟體協會2023年金漾獎肯定。

自行研發AI技術 全自動分析影音內容

「AI影音內容分析雲服務」能夠即時、精準、高效分析影音內容，藉由綜合運用大數軟體自行研發的先進AI技術：智慧字符識別（OCR）、語音識別(ASR)，以及場景辨識技術，使得平台能即時擷取影音內容，並迅速將影音內容的圖像和聲音轉化為可編輯、可分析的文字數據，也能處理大規模且複雜的影音資料，並涵蓋多種不同格式，包括圖片、文字和聲音，為商業分析和決策提供關鍵資訊。

藉由分析影音數據，「AI影音內容分析雲服務」能精準地協助公家單位進行深度的輿情分析，品牌與廣告商也能透過關鍵字搜尋來獲得各種統計數據，以精確地評估各項行銷活動來確認廣告投放效益。大數軟體執行長丘祐瑋進一步舉例說明，在輿情分析的部分，大數軟體提供食藥署、交通部、南投縣、嘉義市、屏東縣等公家機關，以及多家民間公關和行銷公司全方位的媒體監控服務，涵蓋了網路、社群媒體、串流平台、電視和報紙等多種媒體渠道，實現真正的全媒體監控與分析能力。而在品牌、廣告商、公關公司方面，運用「AI影音內容分析雲服務」監看各大串流平台上的即時直播，不僅能即時而準確地識別適合產品推廣的KOL，還能迅速地與他們建立合作關係，進而提升品牌影響力。

對於這次獲取金漾獎智慧應用組季軍，丘祐瑋認為，這表示「AI影音內容分析雲服務」所應用的AI技術獲得評審的高度認可，也很開心能藉由這個機會為該服務帶來了更多的公眾關注和曝光，他期許大數軟體未來能提供更完整的監控、公關與市場策略解決方案。他亦期望藉由與多家國際型的公司合作，未來能將「AI影音內容分析雲服務」服務拓展至全球各地有需求的區域，為客戶提供一站式、全球化的解決方案。對大數軟體而言，此次獲得金漾獎的成就不僅是一個里程碑，也是推動他們朝更高、更遠目標邁進的強大動力。