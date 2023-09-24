提升競爭力！元精精密特大型軸承 航太展大放異彩

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專注於金屬傳動零件、零配件等車、銑、磨精密加工的專業大廠－元精精密有限公司，於9月中首次參加「2023台北航太展 （TADTE）」，展出特大型軸承，除搶進高階工具機供應鏈之外，亦可廣泛用於航太產業之加工與製造，期待可以與更多的航太產業接軌，並且可以讓大型零配件不用再仰賴進口，元精精密與國內產業一同升級，共創航太新紀元。

元精精密有限公司總經理許祥啟表示，2020年斥巨資從日本太陽工機引進的內外徑立式數控複合磨床（NVGH-22TC），導入國內立磨及亞洲唯一含精車功能與研磨異型外輪廓等高階加工服務，該立式磨床研磨直徑可達2,500mm，其加工零配件精度範圍更可達0.002mm，能充分運用於航太之曲齒離合器、轉子引擎、凸輪、輪船偏心輪、大型軸承等高階產品的高精密加工，是複雜研磨加工製程工件的最佳解決方案。

元精精密為了持續強化升級扎根專業技術與製造能力，同時推升、創造企業優勢能力，從2005年創立以來，不斷精進技術能力，並與許多產業合作，包括加工機械類、工具機械業、腳踏車、汽機車部件、氣動／電動工具類、空油壓零配件、模具零件、航太零件等，將技術融合運用在各業界及學界，提供車、銑、磨及OEM的全方位服務，並配合客戶開發產品，讓更多夥伴使用最合適的物件。

元精精密擁有ISO 9001品質認證與ISO 14000環境認證的專業廠商，且多年前即已引進日本與瑞士精密磨床，在品質部分還有斥資二、三千萬元引進量測設備，包括三台蔡司三次元、Marh輪廓儀、二次元測長儀等精密量具。

為了擴大服務面，公司特再添購引進日本立式磨床，將可協助大型工具機有效提升精密度，促進產業升級，並致力公司產品更具國際競爭力。