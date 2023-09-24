ChatGPT實務應用論壇南台灣產業巨頭聚焦未來科技

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2023ChatGPT產業未來實務應用論壇9月22日於高雄盛大登場，由台灣上市櫃公司協會、南台灣社團聯合會、台灣微軟、東海大學智慧轉型中心聯合主辦，協助南台灣產業迎接AI創新應用浪潮及智慧轉型，現場吸引來自超過300位南台灣各產業董總級高階人士參與。

ChatGPT引起生產力提升、組織轉型及人才策略的反思，此次論壇特別邀請產業及學術界重磅級講師，希望讓南部在地企業對ChatGPT有更進一步了解，進而推動產業自我提升及加速轉型！

主辦單位台灣上市櫃公司協會施明豪創辦人表示，非常讚賞藍濤亞洲-黃齊元總裁對於產業應走向「智慧化」、「AI化」的洞察，也特別邀請台灣微軟商務事業群-李光耀總經理，蒞臨分享企業如何迎接AI的來臨，期望此次論壇能促進南台灣企業加速智慧轉型與產業升級。

台灣微軟商務事業群李光耀總經理表示，面對不斷推陳出新的AI應用，如ChatGPT和各類生成式AI，都會加速數位科技產業的發展。微軟作為AI的造浪者，希望成為產業發展的參與者和推動者，建議企業先定義迫切需求，如：HR面試考核、行銷創意、人工客服等，而台灣微軟也將持續協助產業推動AI化，加速組織的生產力並創造競爭優勢。

藍濤亞洲總裁暨東海大學智慧轉型中心黃齊元執行長進一步強調，ChatGPT進入「管理應用領域時代」，AI轉型已成為多數企業關注焦點，逐漸被應用於策略、營運、產品及服務三大面向，並認為企業應找出關鍵應用場景並發展專屬模型，企業走向智慧轉型的最佳起點，就是NOW！

該次論壇與會專家聚焦「ChatGPT」、「生 成式AI」兩大主題創新應用趨勢，為產業、學研、新創合作開啟新方向，尤其在AI技術推動下，圖文生成、程式設計、客服、製造等領域發展，可望大幅提升產業應用，實務案例更是吸引現場熱烈反應，同時為南台灣在地產業帶來嶄新契機！