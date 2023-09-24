台積電跌不停 外資提三觀察指標

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台股權值王台積電（2330）連跌五天，股價雖離500元整數關卡尚有緩衝空間，但自6月中高點594元跌至22日的522元，回檔幅度已經超過1成，後市何時止跌反彈，內外資研究機構提出美元指數、AI反彈強度、消費性電子產品旺季三大觀察指標，同時，庫存調整第四季可望迎來尾聲，則提供久違基本面利多。

台積電上周五個交易日全數收黑，單周下挫6.5％，市值蒸發超過9,000億元，降至13.54兆元；尤其國際資金五個交易日共大舉賣超9.09萬張，期間每個交易日的調節張數都在萬張以上，台積電儼然就是台股殺盤重心。

台積電股價究竟何時止跌？自上周以來討論熱度居高不下。對此，外資圈人士提出三大觀察指標：首先，台積電股價低迷雖不排除與先前市場傳出台積電推遲設備交付、法人調整資本支出預期等原因有關，但不可忽略的是，美國聯準會（Fed）暗示高利率環境可能維持更久，國際機構法人在強勢美元的預期下，資金持續從新興市場抽身、轉回美國懷抱，台積電身為台股最大權值股，具備優異流動性，不難想見是調節台股變現的重點所在。

反過來說，美元指數何時轉弱，便將牽動資金重新回流新興市場股市，待外資要回補台股，台積電也會是資金進駐焦點。

其次，AI族群指標股近期總算開始反彈，似有揮別之前頹勢的決心。花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀預期，拜生成式AI需求急速揚升所賜，AI CPU、GPU、加速器未來幾年的年複合成長率高達5成，台積電為關鍵受惠股之一。換言之，AI族群的反攻氣勢愈強，台積電也可望受到帶動。再者，第四季為消費性電子產品傳統旺季，iPhone 15系列問世迄今聲量強，摩根大通證券摩根大通證券認為等待到貨時間拉長，尤其低階款需求優於預期，市場對iPhone銷售激勵效果有所期待。