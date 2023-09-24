屏東大火釀巨災　社區民眾自主防救災意識動起來

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近日屏東大火，釀成重大傷亡，社區與民眾自主防救災意識及能力備受關注。芥菜種會響應聯合國「全球永續發展目標」(SDGs)，投入社區防救災工作，今年第五屆安全城市嘉年華活動，24日在台北市舉行，針對生活在人口密集、危老房屋的都會區民眾，透過與臺北市政府消防局第二救災救護大隊等單位合作，以寓教於樂的方式學習防災生活化，建立社區助人網絡，打造韌性安全城市，達到「共生」的永續目標。

「第五屆安全城市嘉年華」活動，邀請行政院災害防救辦公室科長洪明全、基督教芥菜種會執行長李肇家、臺北市政府消防局主任秘書劉永洀、財團法人賑災基金會副執行長江美誼、國家災害防救科技中心主任秘書李維森、臺北市信義區公所民政課林秀英課長等人出席。芥菜種會執行長李肇家特別禱告，近日屏東大火，釀成重大死傷，求上帝的愛臨到屏東當地，保守消防人員及受傷受災的人員家庭都能領受從上帝而來的平安，盡快恢復正常的家庭生活。社會發生的事情雖無法預測，但當人們有所預防及預備時，就有機會讓使家園平安。

行政院災害防救辦公室科長洪明全表示，近年來全球和台灣陸續發生災害，今年南部缺水嚴重，雖然杜蘇芮颱風帶來的豪雨舒緩水情，但卻帶來另類的災害，今天活動會場和攤位，讓民眾了解災害知識，我們可以如何準備，以及災時的應變對策等，希望參與民眾能有更多防災知識。

今年2月在土耳其和敘利亞交界邊境，發生規模7.8的百年強震，重創兩國家園；鄰近的韓國7月間連日豪雨成災，引發大範圍的洪災與山崩，數千人撤離家園。台灣位處天然災害高風險區，7月杜蘇芮颱風與卡努颱風接連帶來劇烈降雨，重創中南部山區，加上氣候變遷，急降雨已成常態，都市所能承受的雨水排水量，已不及降雨量，洪災是當前都市在面臨災害時，最重要的課題之一。

根據芥菜種會「2023年都會型災害防治觀念調查」顯示，都會民眾最關注的災害議題，前三名分別為強降雨洪災、地震和海平面上升，其中9成民眾對「強降雨」最有感，呼應都市洪災的重要議題。在第二名的「地震」部分，根據臺大地質科學系退休教授陳文山論述，全台36條活動斷層中，最令人擔心的是台北市「山腳斷層」，目前全台有1/3的人口在雙北，加上危老建物比例高，均凸顯都會區地震災害應變的重要性。調查也顯示，近8成民眾對於預備「緊急避難包」有基本概念，要以家庭人口數計算數量，放在隨手可取到的地方，當災害發生時，可能因此保住性命。

芥菜種會以深耕台灣70年的社會福利服務經驗，建立「自立自助、共好共生」為願景的社區助人網絡，今年四月曾受邀參加美國聯邦促進和平研究學會跨國際全球論壇，與各國的代表共同討論台灣未來防救災新議題；2018年開始進行社區自主防災培力與校園、社區防災教育宣導，並在台中、台東、花蓮、屏東與高雄等地舉辦15場安全城市嘉年華大型活動，宣導防災生活化的重要，讓人人都能正確學習與風險共存。更多支持芥菜種會防救災服務，可連結官網https://reurl.cc/9RGb0X

[關於基督教芥菜種會]

台灣第一個立案的社福機構，創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，看見台灣人民的疾病與貧窮，便於1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助百萬人。芥菜種會秉持著孫理蓮宣教士愛神愛人的心志服務有需要的人，於2011年獲頒總統文化獎。從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等各項服務，如今除了藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；更倡導知識技能的培力與分享，將「培育、成長、分享、傳承」的服務理念，擴大形成社區助人網絡「芥助網」，致力「自立自助，共好共生」，讓曾經的受助者也能成為幫助者，為社區兒少、青年、婦女、熟齡者提供服務。