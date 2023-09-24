邁向淨零世代 SMAT籲跨部會推動「333」政策

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台灣智慧移動產業協會 （SMAT） 今 (24) 日舉辦「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」發表會，指出推動電動運具產業發展，不只能為淨零轉型帶來貢獻，更能創造3.9兆新台幣的產值，帶動 57 萬個工作機會。因此 SMAT 呼籲政府應進行跨部會協作，推動「333」政策，促進綠色經濟，創造綠色就業，讓電動運具產業成為護國群山。

SMAT 理事長邱俊榮表示，「運具電動化」已是台灣 2050 淨零轉型的 12 項關鍵戰略之一，尤其發展電動運具對淨零轉型、經濟、產業及就業都有極大推動效果，因此有賴政策積極推動落實。但在達成「2050 淨零轉型」目標的過程中，要讓所有利害關係人能夠共好，並讓人民有感，因此建議政府應跨部會共同努力，推動「3 3 3」政策。

「3 3 3」政策的內涵包括：第一，經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛 3 千元，協助傳統機車行進行公正轉型；第二，環境部恢復新購電動機車補助每輛 3 千元，提高民眾綠色消費意願；第三，交通部補助民眾電池資費每月 3 百元，在油電銜接的過程，平衡燃油運具與電動具的使用成本。惟有多管齊下，才能讓人民與產業、環境共好，達成「淨零世代、共好未來」目標。

台灣綜合研究院副院長蘇漢邦在專題演講時說明，國發會已將「運具電動化及無碳化」設為關鍵戰略，因此台綜院推估，在2040 年電動運具市售比達成 100％ 政策目標的情境下，電動運具產業預計帶動 3.9％ 的 GDP 成長率，整體產業鏈產值可擴張至 3.9 兆元，並帶來 57 萬個就業機會，創造新一波綠色就業浪潮。

蘇漢邦表示，台灣電動機車技術發展領先全球，擁有自產自銷的供應鏈量能，具備成為亞洲電動運具製造中心的利基，若是透過「電動機車國家隊」進軍東協國家，極有機會在電動機車領域中取得先機，並在這個潛力巨大的市場中獲得成功，因此建議政府積極運用「電動機車」加速推動「運具電動化」。

蘇漢邦表示，台灣經濟要維持發展動能，需要新的護國群山。期待政府能夠跨部會分工，由經濟部協助傳統車行公正轉型，提供電動機車銷售獎勵金；環境部恢復新購補助，提升電動機車使用率，達成淨零目標；交通部補助電動機車電池資費、平衡油電機車使用成本。政府政策全面啟動，多管齊下，一定能讓電動機車產業成為台灣下一個亮點產業。