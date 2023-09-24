425萬顆進口蛋流向成謎 台農、信興遭高市重罰800萬送辦

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高市府追進口蛋流向今（24）日深夜發新聞稿公布最新進度指出，台農、信興蛋品公司拒不提供進銷單據並堅不吐實，蛋品流向不明數量高達425萬顆。對此，衛生局依法各重罰400萬元並於9月13日移請高雄地檢署偵辦。

衛生局說明，經農業部提供資料協助稽查，衞生局多日比對，台農、信興蛋品公司之進口蛋品（巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其）自今年年3月至9月計有殼蛋502.8萬顆及提供信興蛋品公司加工用途蛋326.1萬顆，共828.9萬顆由該二公司向中央畜產會買斷。

不過，經高市衛生局多次約談2家公司，信興蛋品公司稱「中央畜產會交付的蛋全數作為洗選殼蛋販售」，但前述326.1萬顆加工用途蛋流向不明。以一般業界從運送到洗選合理損耗約15至20％估算，至少應有663萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨某大型通路商之數量238萬顆（核有單據）落差極大。

衛生局指出，信興蛋品公司和台農蛋品公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆。基於前述事證研判，雖所供應之蛋品均為符合原有效期限，但蛋品流向可能影響全國消費者權益及蛋品市場甚鉅。

衛生局說明，此舉已違反《食安法》第9條、第41條暨第47條、第48條規定，兩公司各裁處罰鍰400萬元；另經釐清信興及台農蛋品公司係向畜產會以買斷828.9萬顆後，經多次約詢仍堅不吐實，疑有以次充好的詐術、效期標示涉虛偽標記獲取利益之嫌，依刑法第255條及339條於9月13日移請高雄地檢署偵辦。