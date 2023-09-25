巴菲特傳奇合夥人：如果我喜歡一家公司 我會非常忠誠

問：請問電動車製造商的估值是否已經處於泡沫狀態？波克夏和李彔都持有比亞迪，您也對比亞迪讚譽有加。比亞迪目前價格是將近200倍本益比，與特斯拉的1000倍本益比和24倍股價營收比相比還算低。我知道波克夏是長期投資者，很少因為股價過高而賣出好公司，例如可口可樂就是一例。但是否有可能股價實在太高，已經完全吃掉公司未來的利潤。股價過高時，如何決定是否賣出？能否談談您賣股的思考方式？

答：我很少持有像比亞迪這樣股價漲得這麼高的公司，我邊做邊學，我覺得我還沒有一個系統可言。

我認為如果我們喜歡一家公司、喜歡它的管理層──例如比亞迪，我們會對它非常忠誠，甚至有點過於忠誠。這一點我們不會變。

問：大約兩年前，您認為好市多是唯一值得買進的美股，為什麼？您說亞馬遜應該怕好市多，而不是好市多應該怕亞馬遜，為什麼？您認為貝佐斯是最了不起的企業家之一，現在貝佐斯不必像之前那樣完全聚焦於亞馬遜的日常營運，有更多時間開發新業務，您是否會考慮投資他的新業務？

答：不，不會。我很欣賞貝佐斯，他是最聰明的企業家之一，但是我不會投資他的新業務。我們各有各的領域，我不太清楚貝佐斯的新業務，所以不想參與其中。用投資來解決一些大難題，雖然都是聰明正直的人，但大家常常會尋求截然不同的解決辦法。

我認為好市多有一個特質是亞馬遜沒有的。人們相信好市多能為他們提供巨大的價值，這就是為什麼好市多會對亞馬遜構成一定的威脅。在為消費者提供價值方面，好市多的聲譽是無人能及的，包括亞馬遜在內。

問：您和華倫特別善於識人，無論是企業家還是合作夥伴，你們都能一眼看透。請問如何辨別一家公司的領導者是否優秀？能不能告訴我們一些識人察人的技巧？

答：如果有一個人是經常喝得酩酊大醉的酒鬼，那我們就會遠離他。每個人都有可以避開危險的捷徑，而我們可能比別人擁有更多這樣的捷徑。這麼多年來，這些捷徑為我們帶來很大的幫助。

波克夏為什麼經營得這麼好？很重要的一個原因在於我們總是和優秀的人共事。每日期刊其實也是如此。一場巨大的變革毀滅報業，每日期刊這家小公司卻活了下來，而且還活得很好。因為我們這裡有優秀的人幫我們度過難關，蓋瑞．薩爾茲曼就是其中之一。蓋瑞，我們一起共事多少年了？

蓋瑞：從1970年代初開始。

答：從1970年代初開始。我很早就看出蓋瑞有管理能力。一開始蓋瑞幫我和瑞克．蓋林管理我們收購的一個小型基金，後來他去了蒙格與托爾斯律師事務所（Munger Tolles）擔任管理工作。我對蓋瑞的印象非常好。每日期刊的前任執行長去世時，我們需要一位新的管理者，我對瑞克說我們把每日期刊交給蓋瑞管理吧。瑞克吃了一驚，他說：「蓋瑞從沒接觸過報業啊。」我說：「沒關係，他一定可以。」瑞克同意了。就這樣，我們讓蓋瑞管理每日期刊公司，在他的領導下，每日期刊發展得愈來愈好。

湯姆．墨菲（Tom Murphy）曾說，他的用人之道是完全授權，我們對蓋瑞也是如此。

問：我是主修中國歷史的學生，我的問題有關中國。1860年，中國人均GDP是600美元，1978年鄧小平成為領導核心，中國人均GDP是300美元。今天這個數字已經達到9,500美元。以如此之快的速度帶領8億人脫貧，可以說史無前例。您讚揚中國人勤勞的美德，也非常認同儒家觀念，然而從美中之間不斷惡化的關係我們可以發現，西方世界並不了解中國。我們該怎麼做才能讓世界更了解中國文化？

答：所有人都覺得自己的文化最好、自己的國家最棒，但不可能所有人都是最好的。

你說得對，做為一個大國，中國創造的經濟奇蹟史無前例。很多人認為英國是工業革命的發源地，也是最早主張言論自由的國家，所以包括亞當斯密在內的許多人都認為經濟繁榮必須奠基於言論自由。

中國人已經證明不需要言論自由也可以實現經濟繁榮，他們借鑒亞當斯密的理論，但省去了言論自由，就取得很好的成果。我不知道如果中國全盤照抄英國是否能做得更好，其實我認為可能遠遠不如現在。要知道當年中國陷入極端貧困的深淵，他們需要非常極端的方法，也就是極權主義的作法，才能從困境中走出來。因此我認為，中國的方式對中國來說可能是正確的。

我們美國人雖然喜歡自己的國家、自己的制度，但不應該自以為是地告訴中國人他們必須像我們一樣。我們的制度適合我們，中國的制度適合中國。

問：您看好中國股票，最近螞蟻金服、阿里巴巴、馬雲陷入風波，請問您是否擔心中國政府的介入？例如中國政府是否可能將比亞迪國有化？

答：關於比亞迪，你說的情況不太可能發生。至於馬雲，他太自大了，他教訓中國政府，指責政府政策有錯。考量到中國的制度，馬雲不該這麼做。我認為中國政府在管理經濟方面做得很好，他們管理經濟取得的成果比我們好。

誰都喜歡自己的文明。我欣賞中國，不代表我就想去中國生活，我更喜歡美國，但中國取得的成就確實令人敬佩，怎麼能不佩服中國呢？歷史上從來沒有任何一個大國能如此迅速地擺脫貧窮，我在中國看到的一切令我震驚。有些中國工廠裡全是機器人，機器人在車間裡完美地運轉。中國不再像過去那樣，靠廉價勞動力把我們的製鞋公司打趴。中國已經迅速躋身現代國家行列，中國的經營管理也在向世界先進水準看齊。