巴菲特合作夥伴蒙格：微軟、蘋果 50年後依然強大

貝琪：來自加拿大多倫多的保羅．萊尼（Paul Leani）問說：「我們今天的科技巨頭，例如微軟、蘋果和Alphabet等公司，它們是否也跟三、四十年前的可口可樂一樣，擁有長期的競爭優勢？」

蒙格：要說明過去哪家公司發展得好，這很簡單，因為過去發生的事我們已經知道了，要預測未來會如何就很困難。雖然很難預測，但我覺得50年後，微軟、蘋果、Alphabet應該還是非常強大的公司。我年輕時，如果你問我百貨公司未來會怎樣、報業集團會如何，我也絕對想不到它們會破產。70年、80年、90年之後的事不是那麼容易預測的。

通用汽車把股東的錢虧光了，柯達也把股東的錢虧光了，誰能預料到這些？每次技術革新，就會有一大堆公司遭到淘汰，這很難提前預知。

但以前的電話公司並沒有完全消失，它只是換了一種形式存在。所以有些公司會完全消失，有些公司還是會繼續存在。

貝琪：有一個關於好市多的問題。來自加州的艾米．派特爾（Ami Patel）問道：「您最近談到股票存在泡沫和估值過高的現象，請問好市多的股價是否存在泡沫，是否估值過高？無論是看股價營收比還是看本益比，好市多的股價都創下歷史新高，現在還能投資好市多嗎？」

蒙格：這個問題問得很好。我始終認為，再好的公司，股價也不能沒有上限。所以即使是像好市多這麼優秀的公司，股價高到一定程度也不能買進了。但我認為，如果我負責管理一檔主權基金或退休基金，我的眼光可以放在30年、40年、50年之後，我會以現在的價格買進好市多。好市多是一家很強大的公司，我非常欣賞這家公司。

我不是說我會在現在這個價格買進好市多，畢竟我習慣以便宜的價格買進。好市多現在的價格很高，但是我從來沒有想過要賣掉好市多的股份。

去年耶誕節，我在好市多買了幾件法蘭絨襯衫，一件才7美元左右。襯衫的品質非常好，觸感很柔軟。我還買了幾件奧維斯（Orvis）的褲子，大概也是7美元一條。我買的褲子腰部有彈性，還防水。好市多擁有強大的採購能力，它為顧客精挑細選商品，讓顧客買得放心，進軍電商領域之後好市多一定能占據一席之地。

我不會在現在的價位買進好市多，但我絕對不會賣掉好市多持股。我相信未來好市多將愈做愈大，它擁有優秀的文化與良好的道德觀，未來一定會成功。真希望美國有更多像好市多這樣的公司，這樣的好公司有利於整個社會發展。

貝琪：這個問題來自麻州科德角的喬恩．考克斯（Jon Cox），他的問題是：「蒙格先生，請問您認為讀大學、獲得大學學位有什麼意義？政府是否應該擴大發放獎學金，提高減免就學貸款的規模？」

蒙格：這也是一個很複雜的問題。現代教育是現代文明的偉大成就之一，美國大學創造非凡的成就，現代文明的科技成就也令人驚嘆。我們能取得如此巨大的成就，我們所提供的免費教育功不可沒，或許我們應該擴大免費教育的範圍。

在我們的學校教育中，有很多老師，他們拿著政府發放的薪水，但是卻誤人子弟。莘莘學子帶著夢想進入校園，卻被不合格的老師耽誤了。這是學校教育的弊端。儘管如此，相信我們仍然會擴大對公共教育的補助。

另一方面，國家建立社會福利制度後，每個人都想從中獲得更多。從國家那裡拿到貸款的人希望國家能免除他的債務。每個人都要求國家發更多的錢。富蘭克林早就對此表示憂慮，他說一個民主國家，當它的公民習慣透過投票獲得更多福利，這個民主國家就撐不了多久了。200多年前的富蘭克林不是在危言聳聽。所有人都希望政府發錢，這不是好事，我們應該自力更生，而不是依賴政府的幫助。

貝琪：既然談到大學，我再問一個和大學有關的問題，這個問題與您引起的一場爭議有關。提問者是這麼說的：「在您設計的宿舍大樓中，為什麼有一部分房間沒有窗戶？請問您為什麼會做出這樣的決定？」

蒙格：正常人當然選擇有窗戶的房間，不願意住沒窗戶的房間。我捨棄部分房間的窗戶是從建築設計的整體考慮，是為了滿足其他功能。以豪華郵輪為例，由於結構限制，豪華郵輪裡很多客房沒有窗戶。你無法改變郵輪的形狀，所以只能捨棄窗戶，郵輪才能正常運轉，畢竟郵輪的設計不能違反流體力學。

同樣的道理，為了保留互動的空間，方便來自不同科系的師生交流，我們捨棄部分房間的窗戶。部分房間雖然沒有窗戶，但空氣仍可流通，而且我們設計的人造窗戶可以完美地模擬陽光照射的效果。

這是一個簡單的取捨。在豪華郵輪上，裝有人造窗戶的客房一週的房費大約是2萬美元。很長一段時間以來，迪士尼的豪華郵輪上一直有兩種客房，有窗戶和沒窗戶，有窗戶的客房價格比較便宜，沒窗戶但安裝人造窗戶的，價格反而更高。沒窗戶的房間不但不差，反而更好。

其實這就是一個簡單的取捨問題。那個批評我的建築設計師是個無知的人，一點也不懂得隨機應變。做建築設計當然要有所取捨。