解讀財務報表 4大分析法學起來

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關鍵在於將4個分析法「加以組合」

試著分析比較百分比、比較過去歷史資料，或是與同業其他公司做比較

了解財務三表後，再將4個分析法加以組合會更好解讀。例如：將「比率分析」與「時序分析」結合，「A公司的銷貨收入，過去5年之間以年平均3％的幅度成長」等，以更總體（macro）的觀點進行分析。

財報分析的基本是「3個觀點」與「4個方法」

從第3章開始，我們來說明財務報表的具體分析法。在分析財務報表時，最重要的是具備分析的觀點，以下將觀點收斂成以下3個：

● 收益性（有沒有賺錢？）

● 穩定性（不會破產倒閉吧？）

● 成長性（今後規模會不會擴大？）

透過闡明這3個觀點（疑問），財務報表便會立體地浮現出公司的實際狀態。那麼，該如何從財務報表上的數字得出自己想要的資訊呢？在財報分析上，主要使用以下4種分析法。

數值分析

檢視財務報表中實際的數字（金額），判斷公司經營狀況的分析方法。藉由檢視銷貨收入與資產等金額的數字大小，很容易判斷該家公司的規模。

比率分析

將數個數字組合後，計算出百分比（％）的分析方法。例如：1億日圓的銷貨收入中，銷貨成本為6,000萬日圓，則銷貨毛利占比（毛利率）為40％。透過計算比率，從表面的數字（數值分析）判斷實際經營狀況，更能夠以直覺迅速掌握公司內部狀態。

時序分析

與過去數字做比較，檢視當期數字是增加（上升）或減少（下降），藉以分析經營狀態的方法。這就像參考以前的成績，能夠以長期觀點來判斷該公司是否處於成長的狀態。此外，與公司現今的狀態比較，易於理解並判別公司狀況好壞在哪裡。

其他公司比較分析

藉由比較同業其他公司財務報表的數字，分析公司的經營狀態。例如：A公司的銷貨收入與前年相比成長了10％，但對手B公司卻成長了40％，這可能解讀出「A公司雖然有成長，但已經被B公司奪走市場占有率」的假設。透過與其他公司做比較，能夠想像該家公司處於業界何種地位。

以上4種分析法為財報分析的基本。

快速整理

① 分析手法分為「數值分析」、「比率分析」、「時序分析」與「其他公司比較分析」4種。

② 「數值分析」能了解公司的規模，「比率分析」則能了解經營的實際狀態。

③ 「時序分析」能夠判斷公司經營趨勢的好壞，「與其他公司比較分析」則能夠定義該公司在業界的相對位置。