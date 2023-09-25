季底作帳倒數 Q4迎選舉行情

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外資調節壓抑台積電股價連五黑

台股季底作帳只剩四天，但加權指數7月來重挫571點，季線收黑終結連三紅機率大。法人指出，台股第四季將迎來「選舉牛肉」利多，搭配外資及融券空單回補，行情樂觀以待，AI、車電、記憶體及手機四大概念股是重頭戲。

台股秋節變盤說甚囂塵上，投資專家認為，今年變盤方向仍待9月營收數據公布後較為明朗，另可觀察選舉前及國家隊的資金挹注股市行情，利空部分則看新台幣能否停止持續貶值及外資由賣轉買等觀察重點。

以過去15年台股資料顯示，中秋節前一日上漲機率為67％，後一日及後五日上漲機率皆有7成以上，平均漲幅有0.2％、1.3％，節後10日上漲率仍有6成。

根據統計，台股近期空單大獲全勝，第三季以來融券增加3.58萬張，金像電、全新、碩天、美琪碼券資比逾四成，短軋空氣氛濃。

第一金投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清均表示，本周僅四個交易日反彈空間不大，指數要打底反彈，仍待9月營收公告後，多空方行情才較為明朗。陳奕光指出目前四大利多：1、外資第三季來大賣近3,384億元，投信和八大官股銀行承接1,800億元，國家隊積極護盤，吸引抱股過節買盤進場；2、大選利多，統計選前90天台股最高上漲5.08％，前60天漲6.19％；3、上市櫃公司第三季財報獲利有望高於上季；4、美債殖利率持續倒掛，資金將往高成長性的電子股集中，台股上漲機會大。

此外，指標股台積電上周下挫6.5％，市值蒸發逾9,000億元，成台股節後變盤重心，外資圈提出三大觀察指標：美國聯準會（Fed）暗示高利率環境可能維持更久，國際機構法人在強勢美元預期下，資金持續抽身轉回美國，台積電成調節台股變現重點；但美元指數何時轉弱牽動資金重新回流新興市場，台積電也是外資要回補台股資金進駐焦點。

其次，花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀預期，拜生成式AI需求急速揚升所賜，AI CPU、GPU、加速器未來幾年的年複合成長率高達5成，台積電為關鍵受惠股之一，加以第四季為消費性電子產品傳統旺季，iPhone 15系列問世迄今聲量強，摩根大通證券認為等待到貨時間拉長，尤其低階款需求優於預期，市場對iPhone銷售激勵效果有所期待。（相關新聞見A2)