925重返戰局 華為發表會今登場 八新品吸睛

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華為秋季新品發表會

蘋果22日正式開售iPhone 15系列新機，掀起全球「果粉」搶購熱潮，大陸電信巨擘華為則訂於今（25）日下午兩點半舉行秋季新品發表會，從平板、智慧手表、智選車等一應俱全，新華社、人民日報等大陸官媒將同步直播，華為官網顯示，截至24日下午三點，已有逾百萬人預約觀看新品發表會，人氣爆棚。

8月底華為低調發表新機產品，儘管其採用由中芯國際製造的7奈米晶片引發全球業界振動，致外界認為美方近年的制裁失效，但因新品不少關鍵規格全由專家推測研判，25日發表會上應可使華為新品細節更趨明朗化，美方後續行動是各界關注重點。

在美方啟動全方位圍堵之後，華為歷經三年沉潛，展開回歸全球手機市場的「先鋒計畫」，上述幾款未發先售的手機都在計畫內。從推出時間點、產品話題性、市場熱度，全經過完整沙盤推演。本次發表會選在9月25日，恰逢華為創辦人任正非之女、華為副董事長兼財務長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國2週年。

綜合陸媒24日報導，從華為官網和消息人士透露，本次華為將推出七款新品，包括智慧手機、平板電腦、智慧手錶、耳機等。其中，華為Mate 60系列三款機型：Mate 60、Mate 60 Pro、Mate 60 Pro＋，以及華為Mate X5折疊手機日前在沒有發表會下先開售，一直處於供不應求的狀態。市場盛傳本次發表會還將推出新款的Mate 60 RS手機，據傳同樣配備衛星通話功能，外界對此倍感期待。

自華為Mate系列推出以來，供應鏈企業已感受市場回暖熱情。半導體資訊平台TechInsight則預計，華為智慧手機今年整體出貨量料將達到3,500萬支，年增36％。到今年底，Mate 60 Pro在大陸的出貨量預計將超過100萬支。（相關新聞見A2）