經濟部27日亮底牌 風電3-2選商 採雙彈性放寬

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外商翹首企盼的離岸風電3-2期選商規則，經濟部預計本周三（27日）亮底牌，設置容量及國產化皆採最大彈性。單一風場容量上限規劃為900MW，但可彈性增減100MW；國產化22個項目由業者自選，並以分數高低決勝負，未達最低分門檻者不能參與競標，3-2期總釋出容量超過3GW。

經濟部將揭開風電3-2期選商遊戲規則底牌，和開發商及供應鏈業者座談，包括釋出總量、單一風場最高容量上限、產業關聯性（國產化）規劃等條件，國內外廠商及歐盟高度關注。經濟部強調盡最大能力滿足開發商及製造供應鏈期待，兼顧歐盟訴求及綠電買家權益，也要讓併網時程如期在2028、2029年完成。

3-2選商規則有二大重點，一是釋出競標總容量及單一風場容量上限；另一是國產化規定。釋出容量部分，不排除3-1棄標665MW容量併入3-2期，總容量上看逾3GW。官員說，開發商可將3-1棄權容量併入競標規劃，最後決標時取決基礎設施量能及併網容量等因素，辦理容量分配，以免開放太多延宕併網時程。

另依經部草案，單一風場上限有彈性加減100MW的空間，換句話說，900MW若加上彈性100MW，實質上和開放1GW並無二致。據悉，單一風場上限未訂1GW，主要是經部希望至少容納五家業者參與，以免家數太少壟斷，對綠電買家議價能力不利。這次會用分數排序，最低一級和3-1期一樣，容量為500加減100MW。

至於國產化，3-2期取消60％硬性比例規定，改採自選制，工業局擬選定約22項國產化項目「全自選」，給開發商最大彈性，每項自選都有配分，需達最低門檻分數才有資格競標獲配風場，最低門檻分數在60分以上，甚至上看70分。

水下基礎、機艙座、葉片、電纜等國產化項目，考量日韓投入風電競爭等因素，獲配分數占比較高。知情人士說，除考量成本及投資，還要考慮有快速需求要有國產量能，國際安全供應鏈、在國外採購不易等因素，綜合考量，重要項目配分會愈高。據悉，歐盟對原本硬性國產化比例有異見，訴求3-2期勿限制太多。