搶破頭 半數開發商拿不到門票

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離岸風電3-2期競標搶破頭！據了解，提出環評計畫通過專案小組初審的容量高達6GW，還在持續增加中，但3-2期釋出容量約3～3.6GW之間，即半數開發商搶不到門票。這次連3-1棄權的丹麥商沃旭能源也整軍加入，新進者西班牙開發商伊比德羅拉，更來勢洶洶。

目前已通過環評總申請量為19GW，扣掉重疊場址，3-2期總申請量為6GW，約有八～九家開發商有意願投入。3-2期釋出容量至少3GW，若併入3-1期棄權容量，最高上看3.6GW，即會刷掉一半風場計畫或開發商。依經濟部腹案，希望3-2期選商容納五家風場業者。

3-2期風場競標，開發商檯面下摩拳擦掌，秣馬厲兵。據了解，目前有意投入3-2期選商競標業者有沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）、科理歐永續能源（Corio）、伊比德羅拉（Iberdrola）、台亞風能、韋能能源等七家業者，外傳3-1期棄標北陸能源不排除重新加入戰場，甚至還有其他業者陸續送環評計畫審查中。

3-1期棄權的歐洲風電開發巨擘沃旭，對3-2期展現勢在必得企圖心，且爭取最大容量達1GW，以經濟規模降低供應鏈成本。另伊比德羅拉也在中部海域插旗，提出總裝置容量1.2 GW的「大中部離岸風力發電計畫」已通過環評初審，將全力投入3-2區塊開發選商作業，是新進開發商。

另一從太陽光電跨入台灣離岸風電市場的韋能能源，是全球基礎建設合夥基金（GIP）旗下的再生能源企業，已在日韓開發離岸風電，將以韋龍（彰化外海）、偉娜（苗栗外海）兩個風場投入3-2期競標選商。

風電重要供應鏈水下基礎廠商世紀風電，針對新選商規則下能否取得穩定訂單，將在周三座談會表達，希望最低分門檻不要太低，違約罰則明確，配分基準有依據（例如投資額，產值等）。