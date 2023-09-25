期待中美關係轉「鴿」，破除Fed政策「鷹」霾

美國聯準會（Fed）9月決策會後引發金融市場混亂的反應，不僅美國國債利率急漲、股市也出現異常震盪，VIX恐慌指數從利率決策會議之前的14，連續兩天大漲至17.41，漲幅高達24％，到上周五（22日）才略為拉回。本報社論多次批評，從新冠疫情至今將近四年，Fed不只無法善盡引導全球經濟穩定的重任，反而不斷引爆意外的混亂，這是從1970年代布列敦森林會議放棄美元釘住黃金，推動匯率自由化政策時所稱「美元是我們的貨幣、你們的問題」，至今未曾改變的霸權主義心態所致。

相較之下，緊跟在後的台灣中央銀行第三季理監事會議，則提供了經濟穩定的定心丸，雖然美國與台灣的央行都做出利率維持不變的決策，但是台灣央行政策重點已經從穩定物價轉向拚經濟，一方面下修今年經濟成長率預估至1.46％，同時判斷通貨膨脹率在2024年將會降至2％以下，後續調高利率的機率不高，既定的利率水準到明年上半年之前應該都會維持不變，也沒有針對房市推出新一波選擇性信用管制，對比瞻前顧後的Fed，台灣央行利率政策的透明度顯然更高。

Fed的聯邦公開市場委員會（FOMC）在上周決策會議雖然做出按兵不動的決策，但是Fed主席鮑爾卻發表複雜、模擬兩可的講話，強調「保持利率不變，不意味著我們已經達到所尋求的限制性立場」，鮑爾聲稱在通膨降至2％以前，會持續保持利率決策的彈性，亦即不做出明確的指引，隨時可以在寬鬆與緊縮之間轉向。此外，Fed決策官員們的「點陣圖」則顯示，18位官員中有高達三分之二、也就是12位支持今年再度調升指標利率一次，明年降息次數則由原本預計的四次減為兩次，指標的聯邦基金利率則由今年的高點5.6％調降至5.1％。

Fed模擬兩可的立場，猶如披著老鷹外衣的鴿子，美元短期利率（以2年期國債為指標）遠高過長期利率（以10年期國債為指標）的「長短債利率倒掛」現象更加惡化，長短債利率倒掛是1982年至今40餘年來從未見過的異象，過往經驗只要發生倒掛現象必然引發經濟衰退，這次雖然鮑爾與許多經濟學家都預測美國經濟可以軟著陸，但是美元利率因為Fed政策而不斷拉升，造成歐洲與亞洲國家匯率貶值、資金外流，給各國添亂。簡單來說，美國經濟的軟著陸，不代表各國經濟也會跟著軟著陸，美國以外的國家金融風險逐漸逼近紅線，是我們必須高度警惕的風險。

我們觀察台灣自己的現象，上周FOMC會議之後，台灣股匯市雙跌，外資連續多天出現300億元以上的賣超，累計到9月22日為止，外資今年在台股的累計買超已經從高峰的4,345億元陡降至357億元，由於美股賣壓不停，台股受到影響還會繼續測試波段低點，過去三年累計賣超台股超過2兆元的外資，今年好不容易反手出現買超，如今卻可能因為Fed的政策打擊，在9月底出現今年累計買賣超歸零的現象，這對台灣上市公司、央行的外匯調控、以及整體台灣經濟的穩定都帶來難以掌控的挑戰。

所幸最近關於中國經濟逐漸回溫的現象越來越明確，中國國務院總理李強推動的經濟刺激政策，方向明確且力度持續，上周更宣示了「推進新型工業化」的具體政策，要求全國各界積極主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革，把高品質發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設製造強國同發展數位經濟、產業資訊化等有機結合，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。

中國經濟回溫的訊號逐漸明確，本報社論與新聞已經持續報導，在此就不再贅述，真正值得關注的是外界高度期待的中美元首習近平與拜登的高峰會議，這是美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多陸續訪華後，中美雙方去風險、朝向和解努力的終極目標。回任外交部長的王毅在9月16、17日與白宮國家安全顧問蘇利文，選在不受干擾的馬爾他舉行了長達12個小時的馬拉松會議，另外包括種種尚未曝光的訊息都顯示「習拜會」落實的機率正在升高當中。

中美關係是當今全球安定最大的變數，如果習拜會能夠完成，當然會是穩定全球經濟與金融市場的重大利多，我們期待Fed利率政策對市場的負面衝擊逐漸消化，期待中國經濟不論在內需或是進出口方面都能穩健回溫，再加上中美兩國快速增強的互動，最終能夠迎來習拜會，那麼今年的第四季將會是利多戰勝利空，脫掉老鷹的緊縮外衣，全球攜手重回增長軌道的關鍵時刻。