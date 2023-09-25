AI邊緣運算 明年大舉問世 「雙A」加入戰局

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AI PC出貨預估

2024年將是AI邊緣運算起飛年！英特爾開第一槍，推出斷網也能運用本地算力進行推論的新世代CPU Meteor Lake，將於12月亮相上市，包括宏碁、華碩、惠普、聯想等品牌廠，跟進布局終端產品。業者指出，AI導入個人裝置將在明年大舉問世，AI從超算中心、伺服器等專業領域，開始走進個人應用，宣告消費性AI世代正式來臨！

ChatGPT的出現、加速了新一波生成式AI及大語言模型的應用發展，隨著英特爾、超微及高通、聯發科等晶片廠，加快並增強既有AI Power於下一代處理器上，預期運算裝置將進入AI新世代，包括個人隨身產品如筆電、智慧手機、穿戴式裝置等，並於2024年元月的美國CES展大掀波瀾。

除英特爾攜手宏碁率先亮相首台Wintel架構的全新世代AI筆電外，惠普早於年中時即預告，最快明年推出內建AI運算的PC新品。依其規畫全新PC架構，將以不上雲就能在地端PC進行AI運算的方向為主，以此達到降低延遲性、同時提高資料安全目的。

而與惠普同居全球PC前兩大的聯想，則釋出今年第四季就發表採用英特爾最新架構的AI PC產品，同時更與抖音（Tiktok）母集團字節跳動三方合作，進一步發揮英特爾加入Movidius的NPU在內容產製創作領域上的功能。

華碩明年也將端出AI PC新產品，但對其新品未進一步揭露相關內容。華碩共同執行長胡先越日前指出，AI PC將以推升建置於PC裡的推理能力為重點，在硬體上最大變革在於納入IPU或VPU 等新運算單元於CPU中，並由相因應的軟體作業系統、第三方應用軟體等予以支援。

華碩兩位共同執行長許先越及胡書賓皆預期，新世代AI PC產品將完全改變使用者在生產力及影音串流等娛樂上的全新體驗，且隨著產品於明年第三季更趨成熟後，將再推動下一波PC市場升級換機潮，並成為帶動PC產業躍升成長的主要動能。

產業界認為，這一波導入消費性電子產品的新世代AI個人裝置，意味著要將各種已訓練好的不同小模型，內建於PC、手機等產品中，明年雖將看到更多的新品推出，但初期可能僅有小眾用戶能買單，直到最新的作業系統如Windows，及更多的商用／工具性應用軟體能更廣泛的支援後，才會進一步看到爆發性成長。