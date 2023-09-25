記憶體插上AI翅膀 供應鏈迎春燕

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英特爾新一代晶片、微軟推出Microsoft 365 Copilot，揭示AI應用由專業走向消費，消費性電子產品找到新的出海口，與消費連動性大的記憶體族群，在需求用量看增趨勢下，報價將領先翻揚。根據韓媒披露，原廠NAND Flash第四季合約價將上漲一至兩成、DRAM約調漲一成，產業界春燕即將來臨。

就產業現況來看，市場法人指出，三大原廠持續減產，記憶體市場供需結構改善，隨著AI應用範圍的擴大，有助於記憶體規格升級及庫存加速去化，記憶體報價有望在第四季止跌翻揚。

業界人士分析，生成式AI等新興應用蓬勃發展，各項AI應用逐漸由雲端中心走向終端裝置，未來AI運算及推理等功能，將直接建置於PC等個人裝置中。

業者指出，英特爾新一代Xeon處理器，及代號為Meteor Lake的Intel Core Ultra處理器，首次整合NPU，可以更節能方式在PC上，加速AI運算、即便斷網也能執行本機推論。

新平台將於12月14日發布，預計2024年將出貨數千萬台支援AI的英特爾新型PC，同時加大記憶體容量，規格大幅提升。

而微軟Windows人工智慧（AI）助手Copilot將於9月26日推出，Office Copilot將於11月1日廣泛使用。

Win 11更新版本，將帶來150多項新功能，將Copilot功能和新AI體驗，帶到應用程序，如Paint、Photos、Clipchamp等，將直接部署於 Windows PC上。