AI冷了？輝達股價連三跌

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今年以來，AI熱潮推動輝達（NVIDIA）股價飆漲三倍，更帶動一票半導體類股上漲，但近日部分公司的天價市值受到市場質疑，再加上聯準會鷹派立場及中美晶片戰打擊科技股，導致AI熱潮降溫，輝達股價已連跌三周。

今年至7月為止，費城半導體指數漲幅超過50％，其中又以輝達股價漲勢最為驚人，公司市值在5月底曾經衝破1兆美元。然而，半導體類股漲勢在近日暫告一段落。9月以來費城半導體指數已下跌7％，超越標普500指數的2.3％跌幅，其中輝達股價跌幅超過14％。

Baker Avenue財富管理公司投資策略長利普（King Lip）表示：「半導體類股確實喪失一些動能，許多晶片大廠先前受惠於AI熱潮，如今AI熱潮消退。」

LSEG Datastream統計，今年7月底，標普500指數的半導體類股本益比約在28.5倍，明顯高於該類股過去10年本益比平均值16.5倍。即便9月以來輝達為首的半導體類股走跌，但該類股本益比依舊高達23.5倍。

Hennion & Walsh資產管理公司總裁曼恩（Kevin Mahn）表示，AI熱潮讓一些晶片大廠市值一飛衝天，「如今投資人開始質疑市值過高」。

另一方面，美國聯準會上周透露高利率維持到明年，激勵美國兩年期公債殖利率衝上17年高點，相對澆熄科技股買氣。此外，半導體業近日負面消息頻傳也打擊了投資人信心。

隨著中美晶片戰越演越烈，美國近日考慮限制AI微晶片出口至中國，加上外媒近日報導，台積電要求上游供應商延後先進晶片生產設備出貨時間，也令市場擔心半導體需求降溫。