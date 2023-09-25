中歐經貿高層對話登場

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第十次中歐經貿高層對話25日在北京登場，但當前中歐關係處於不穩定狀態，除了歐盟近日剛對中國電動車發起補貼調查，德國更有意自2026年起禁止電信商在5G網路中使用華為及中興通訊的零組件，引發中方與德國電信業者反彈。業者更指出，如被迫移除華為設備將帶來高達50億歐元的成本，不排除向德國政府索賠。

綜合外媒24日報導，本次中歐經貿高層對話，由中國國務院副總理何立峰與歐盟委員會執行副主席羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持。該對話原本是一次例行性的貿易會談，但因涉及到華為、5G通訊、電動車等敏感詞，令外界對本次會議的關注度大為提升。

消息指出日前德國內政部出於安全考量，打算禁止電信商在5G網路中使用華為及中興通訊的零件，並強制已安裝的電信商更換設備。這項正在籌備中的計畫分兩階段進行，第一階段擬要求德國國內電信商在2026年前停止在核心網使用中國設備，第二階段要求同年10月前，將中國設備占比降至25％。

消息傳出後引起德國電信商反彈，對於要禁用華為及中興通訊零組件「不切實際」。目前德國有8.2萬個移動通信基地台，其中約一半的設備採用華為技術。業界人士透露，從德國現有的通訊網路中移除華為設備，將帶來高達50億歐元的巨大成本。目前西班牙電信德國公司已表明反對這項計畫，表示若因此被迫更換5G網路設備，或將對德政府索取賠償。