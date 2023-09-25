ADC藥物年會 6台廠拚場

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參加今年ADC年會的國內生技公司

ADC（抗體藥物複合物）火紅，全球大廠爭相卡位，將於10月16至19日登場的World ADC San Diego會議，已吸引AZ、第一三共、諾華、輝瑞等全球50大藥廠，及擁有ADC技術的Seagen、Synaffix、Immunomedics，國際CMO/CDMO公司Lonza、Abzena等共襄盛舉，並可望掀起投資和併購高潮。

■受邀演講，發表最新平台

這場ADC年會的「秀技」大賽中，台廠有六家廠商與會，其中由「台灣抗體之父」張子文創辦的諦醫生技，受邀演講發表最新ADC平台技術；永昕則是口頭報告CDMO（委託開發暨製造服務）概況；醣基是使用海報，解說其平台技術，突顯國內藥廠在這場國際ADC競賽中，不僅不會缺席，且有機會脫穎而出。

■全球最大型、新藥界盛事

在美國聖地牙哥舉行的World ADC San Diego，是全球最大型的生技界ADC領域會議，今年演講與報告主題包括：最新ADC平台技術、各公司ADC產品的進展、ADC製程開發與分析方法的開發報告、發展中ADC藥物的臨床數據和ADC產品的毒理研究等。

ADC藥物近年在新藥界帶起投資、併購熱潮，包括2020年吉列德以210億美元收購開發Trodelvy的Immunomedics；第一三共DS-1062授權阿斯利康，及今年輝瑞以430億美元收購專門開發ADC的Seagen。

■ADC是最強藥物開發技術

張子文表示，ADC是有史以來在短時間內，產生出最多優秀產品的藥物開發技術。現有已上市的14個ADC藥物多屬「隨機偶聯」，而諦醫與醣基以交叉授權方式組成CHO-TEM創新聯盟平台，是屬於「定點偶聯」，在抗體與藥物的接合上更加均質，有希望在ADC領域激烈競爭、汰舊換新的趨勢下勝出。

諦醫執行長朱鑫懋指出，除諦醫外，Synaffix與LegoChem也擁有ADC的定點偶聯技術，Synaffix/Lonza的ADC藥物/抗體比為2或4，醣修飾製程需兩個酵素，ADC分子溶解度一般、不須添加有機溶劑，且只能攜帶一種藥物；但CHO-TEM的DAR可高達8～12，醣修飾製程只需用一個酵素，ADC分子溶解度非常好，且可攜帶兩種藥物。