ADC成新藥主戰場 國內藥廠結盟闖商機

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ADC（抗體藥物複合物）成新藥界的新顯學，為快速打進國際競技場，國內藥廠也掀結盟風！諦醫攜手醣基合組CHO-TEM平台，泰福與浩鼎分進合擊，也與中裕合作開發愛滋病藥物；台康與台新藥、台耀構一條龍式的生產；旭富採授權與生技中心入股嘉正；永昕也和建誼合作開發。

被認為是導彈加飛彈的ADC藥物，是由抗體、連接鏈、小分子藥物組成，可以很精準的殺死癌細胞。近20年來，大分子藥物的興起，就是因為小分子藥物毒性強，雖具備殺死癌細胞的能力，但也會殺死好的細胞，且副作用高。

因此ADC技術的突破，等於是小分子藥物的第二春，透過與抗體的鏈結，讓小分子藥物的應用性更廣，也吸引國際大藥廠爭相卡位，泰福、浩鼎董事長閻雲認為，ADC新藥將是未來20年的主流。

瞄準ADC的熱潮，潤泰、晟德、中天集團，還有近年相當熱衷投資生技的富邦金控董事長蔡明興家族和大亞集團沈尚弘都陸續加碼投資，產業的結盟風潮熱度更是不減。

旭富透過轉投資公司嘉正生技，向生技中心取得兩個ADC藥物與技術平台授權，其中ADC藥物中的連結與化學合成技術由旭富負責。

嘉正已投入胰臟癌、胃癌與乳癌、前列腺癌等三項ADC藥物開發，其中前列腺癌是與上毅生技合作，將上毅開發的前列腺癌抗體藥物，與嘉正的ADC技術平台結合開發出新藥，預計明年中推進人體臨床試驗。

永昕與建誼的合作案，則是由永昕負責ADC藥物的設計、製程開發與放大，建誼專攻合成小分子化學藥物的設計、製程開發及ADC的GMP生產。

台耀領軍的ADC聯盟，則進行癌症藥品TSY-0110開發，鎖定Kadcyla原廠藥品的首波生物相似藥市場，以乳癌第一線病患為目標，搶占每年數十億美元的市場。該新藥由台新藥主導研發、台康供應抗體、台耀進行ADC生物共軛及製劑生產（CDMO）。