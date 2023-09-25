明揚重大傷亡 將設信託帳戶理賠

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台灣最大高爾夫球代工廠明揚屏東廠發生重大爆炸死傷慘劇，明揚和母公司明安董總24日召開重訊記者會，坦承明揚和明安營收和獲利一定會受影響，而屏東一廠建築物、設備及存貨等投保金額約15億元，有足額保險負擔財損，至於死傷員工和消防人員的理賠，將在25日與銀行討論成立信託帳戶，金額未定，但「3億、5億，不成問題」。

明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠，及母公司明安董事長鄭錫潛，明安總經理周益男，24日透過視訊在櫃買中心舉行重大訊息記者會，說明事件過程與善後事宜，並鞠躬向社會道歉。鄭錫潛表示，對於此次重大傷亡的理賠，目前銀行提供的貸款額度絕對足夠負擔，明安和明揚將在25日與銀行討論成立信託帳戶，專款專用，至於信託多少金額，他說，25日才會公布，「3億、5億元是沒有問題的！」

劉安晧指出，明揚一定會負起責任，妥善處理善後事宜，希望公司也能夠儘快回到正常生產軌道。

呂英誠表示，明揚屏東廠共有兩個廠區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，二期的新廠（二廠）並未直接遭受波及，不過影響程度仍待確認，至於整體最大損失金額也仍持續評估中。

呂英誠說，明揚屏東一廠建築物、設備及存貨等投保金額約15億元，有足額保險，目前保險公司已展開調查，會儘快完成理賠程序。他表示，母公司明安國際企將全力支持子公司明揚恢復營運，包含人員調度、資金需求等。

至於一廠損壞之後，未來的生產地點，呂英誠表示，將評估承租合適的廠房，儘快建置完成，以回復正常生產。