國銀富豪財管 逼近8,000億

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8月高資產客戶財管業務情形

每月激戰的國銀富豪財管業務，8月戰況出爐。根據金管會統計，九家已開辦高資產客戶財管業務的銀行，8月累計客戶數突破6,000人，總資產管理規模（AUM）繼7月順利破7,000億元大關後，8月已來到7,784億元，9月將可望再破8,000億元。

金管會統計，國銀高資產客戶至8月底戶數6,168人，年增2,979人或93％，AUM為7,784億元、年增3,656億元或88％。其中AUM第一名為中信銀，已連續四個月穩坐冠軍寶座，至8月底戶數1,553人，AUM為1,574億元；競爭激烈的亞軍，兆豐銀7月被合庫銀超車，8月急起直追順利奪回亞軍寶座。

兆豐銀8月AUM為1,506億元，與中信銀差距縮小至只有68億元，因中信銀4月曾以13億元的微幅差距掉到第二名，9月兆豐銀能否超車拿下冠軍，值得關注；第三名合庫銀AUM為1,351億元。

金管會2020年推出財管2.0方案，至今年8月底有九家國銀開辦，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞士銀行台北分行、玉山銀、北富銀等，金管會8月也已核准元大銀行承作，目前還有1家公股行庫正遞件申請，若審核順利的話，今年底前將增至11家。

但因金管會核准的執照是3年一審，首批開辦的三家銀行正在爭取「續牌」，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀。銀行局副局長林志吉表示，首批的三家銀行是在2020年12月底核准的，近期皆已提出續辦申請，金管會正審核中，預計年底前可完成審查。