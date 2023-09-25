富豪資產組合比重 高利債佔比11％創新高

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面對市場預估美國高利率將維持更長一段時間，國內億元以上富豪除持續擁抱現金，美債高殖利率也讓海外債成為今年富豪青睞的商品，持有高利債比重來到11％，較過去大多在10％以下，比重也是史上新高。

高資產客戶總資產配置組合，多以「存款」佔最大宗，但今年明顯比重大增，去年到今年1、2月存款比重約還在4成左右，3月提高到50％後至今未下降，8月為52％，顯示美維持利率高檔，高資產族偏好穩定收取美元高利存款利息。

高資產族資產配置比重第二大是「保險」，8月底為13％，但相較去年配置比重還在2成之上，今年明顯減持保險；債券配置占比則持續增加，去年7月僅7％，今年7月提高到10％，8月再提高到11％；另外，有12％配置在「基金」，5％為境外結構型商品。

證期局官員指出，券商的高資產財管業務方面，至8月底交易金額年增976億元，其中有873億元、91％是來自複委託買海外債，複委託交易量去年8月僅有261億元，今年8月則有1,134億元，年增3倍之多。

統計至8月底，有八家券商承作高資產業務，客戶數711人，年增172人或33％，8月底交易金額1,251億元，年增976億元，交易量年增3.5倍，排名前3名依序為永豐金證、國泰證及兆豐證。