防駭壓力測試 金融業10月大演練

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史上最大規模金融業防駭演練時程

金融業史上最大規模防駭演練下半年啟動，10月將進入第二階段，各金融業無不積極組隊參與報名，以擬真的架構分組演練，希望強化應變處理的實際能力。

據悉，這次是金管會為推動「金融資安行動方案2.0」，希望透過實際演練提升資安人員技術及應變能力，今年委由金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）辦理首屆「金融資安攻防演練及評比活動」。參與銀行主管指出，這次活動是以擬真企業網路環境架構，體驗資安事件應變處置作為，可驗證團隊實際能力，規劃36組（每組5人）金融單位組隊參與資安攻防演練並擇優評比。

第一階段金融資安攻防演練在7月3日至9月29日，於金融研訓院芬恩特創新聚落舉行，第二階段金融資安攻防評比在10月11日至10月31日，將於聯徵中心舉行。

銀行主管強調，演練依金融特性的網路攻防場景，以擬真攻擊情境考驗金融機構的應變處理能力，並搭配F-ISAC情資分享作業，鼓勵情資分享，希望能提升金融機構資安防禦能量。透過此一演練可提升金融資安、資訊人員資安技術，於攻防演練及評比活動獲取實戰經驗，累積事件應變能力，於實際攻擊威脅發生時，應用防守經驗解決問題，縮短事件應變處理時間。

各銀行也在內部、外部積極演練。第一銀行今年自行完成資安紅隊演練、分散式阻斷服務攻擊（DDoS）實兵演練，及多項事件應變程序演練。土地銀行辦理紅藍隊資安攻防演練，針對網域執行無預警侵入式演練，並強化資安防護措施。

華南銀行每年自辦資訊安全應變與通報演練，透過模擬駭客攻擊，演練人員應變及通報程序，演練後重新檢視面對駭客攻擊的通報程序與應變能力，確保系統在遭遇突發資安事件後能盡速回復正常運作。

彰化銀行今年辦理多項資安演練，已完成紐約分行資安事件演練、DDoS程序演練、ATM應變程序演練、勒索軟體及惡意程式重大資安事件演練等。