朱澤民 最會理財政府大掌櫃

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

四小龍經濟成長指數

我國財政近年逐步改善，身為政府首席財務長（CFO）的主計長朱澤民接受本報專訪，首度披露預算編列的祕辛，他以宏觀長遠的角度，緊盯每一分錢的去處，近八年任內大幅改善財政結構，協助政府挺過突如其來的疫情。他強調，「怎麼花錢，總統、院長都要聽我的」，堪稱最會理財的政府大掌櫃。

總預算保衛戰 量入為出

該砍就砍，每筆錢都要合法

行政院拍板明年度總預算，歲出2.88兆元、歲入2.70兆元，雙創歷史新高，立法院新會期開議將掀起總預算「保衛戰」。朱澤民認為，隨著經濟發展及人口老化，歲出入勢必會逐年成長，但秉持「量入為出」的原則，會爭取預算順利過關。

細究明年度總預算編列，朱澤民表示，這次各單位報上來的預算比預期超過約8,000億元，「我的原則和責任就是每筆錢都要合法，而且不能隨便答應，各部會送來的預算，我都是先砍、砍、砍！」

他說，近幾年特別強調經濟韌性，使公建及科技預算大幅增加，「台灣科技一定要保持領先，不然很快被超車」，因此明年科技預算加上前瞻計畫，約比今（112）年度增16％。

朱澤民也說，考量環境永續是世界趨勢，各國開始注重「綠色預算」編列，從風電、光電、氫能到電力系統儲能，明年淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，連同基金322億元，整體規模就高達964億元。

「突然跟我要錢，我會把他們臭罵一頓。」朱澤民指出，預算編列要衡量施政優先性，且有計畫通過才能爭取預算。例如，超高齡化時代即將來臨，為完備社會安全體系，社福計畫占預算比重才會最高。去年中央政府總決算賸餘大幅成長至近5,000億元，已是連續六年歲入歲出有賸餘。朱澤民認為，近幾年財政狀況良好，與經濟成長有關，像是發展製造業就能有比較好的「連鎖效果」，促進就業，讓所得增加，又能鼓勵台商回流，帶動其他行業發展，繼續衝高經濟成長。

財政狀況好 賺一年吃三年

證交稅、營所稅、綜所稅會說話

至於要如何證明我國財政狀況良好？朱澤民從「賺一年吃三年」來解讀。他說，近三年經濟狀況好，首年會顯示在證交稅，如同公司好財報就會漂亮，接著股票漲，交易量隨之增加；第二年會反映在營利所得稅，因為公司賺了錢就需報稅；第三年也就是今年，就呈現在綜所稅的增加。

此外，朱澤民認為經濟好不好要看「長期趨勢」，而不是「連幾黑」。他舉例，2020年我國出口值288億美元，到2021年372億美元，2022年則來到400億美元，雖然2023年預估是344億美元為負成長，但也比2020年高很多，原因在於，疫情期間半導體需求量大，台灣剛好有掌握時機和契機。

談到債務問題，朱澤民強調，他上任後「只增加4,350億元」，沒有所謂的2兆元。他說，以前債務還本，都是「借新還舊」，實際上根本沒還，債務也不會減少，但蔡政府「確實有還」，也沒有舉新債，一切歸功於「經濟好」，才能還舊。如果沒有因新冠肺炎去編特別預算，剩下債務會更少，淨減將少2,015億元。「我很堅持債務的成長率不能超過GDP成長率，就不會造成後代子孫負擔」。朱澤民說，儘管個別年度有高有低，但這是不變鐵則。他也提到，會發生問題都是「外債」，而台灣只有「內債」，讓閒置資源得以運用。

外界認為蔡政府任內特別預算很多，合計約2.5兆元，但他強調，這些都是資本性、長期的計畫，而疫情相關的預算有其急迫性跟特殊性，完全沒在預期的編列範圍。

他也說明，新式戰機採購如用逐年編列方式，美國供應商因生產線問題會感到不安，所以必須用特別預算方式，類似預收保證金概念。經濟建設亦然，必須保證一個階段內都要有經費支應，才能改善民生問題。