就愛冷衙門 把錢花在對的地方

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走進主計長室，上百本藏書映入眼簾。「這些都是我當上主計長後才購入的，從社會史到經濟史應有盡有，希望可以從中了解每個時代的貢獻。」主計長朱澤民這番話說得輕鬆，但其實就如同他的公職哲學，「看得廣、什麼都懂一點，才能做出對的決策」。

以史為鑑

什麼都懂一點，決策更對一點

隨便打開一本書，就可以看到滿滿筆記，哪裡寫錯、哪裡不合理，都被朱澤民註記下來，而他最近的「新歡」是托瑪．皮凱提所著《資本與意識形態》；隨後他又拿出《他的地板是你的天花板》，並說明這本書在講社會的流動力，思考如何打破不平等，「身為資源的分配者，我應該要考慮到老百姓要的是什麼。」

朱澤民說，考量偏遠地區孩子沒有電腦，就會輸在起跑點，於是就跟政院團隊一起想出「生生有平板」政策；怕沒有冷氣影響學習，也發想了「班班有冷氣」的措施。把錢花在對的地方，是朱澤民一路走來的堅持。

主計長掌管國家財政大權，朱澤民深受蔡英文總統跟歷任行政院長的充分信任。然而，外界對朱澤民大多停留在立院質詢時脫口「蚵仔麵線一碗20元」的表面印象。

回想起當時被鋪天蓋地輿論攻擊，朱澤民笑說自己就是「凸槌」，更表示自己對於物價漲幅在意的是「相對價格」，而不是「絕對價格」，拍胸脯保證對物價的成長率很是了解。

75歲還在為國事操勞，朱澤民回答問題時腦筋動得很快。攤開他的經歷，前後近30年公職生涯中，將近十年的時間都奉獻給健保局，甚至在健保局艱巨時刻，接下總經理的位子，然後又奉獻了整整八年給蔡政府當主計長，期間還去多所大專院校教書，五個國稅局長就有四個是他的學生，可說是桃李滿天下。

華麗轉身

八年任期，不做假帳也不打分數

朱澤民透露，自己不會再當主計長，誓言華麗轉身，「我的任期就是當到明年5月19日」。談到卸任後的規劃，朱澤民說，退休後也不會回學校教書，想把時間都留給自己。對於給八年任期打幾分，他則說從不幫自己打分數，「我能說的就是從來不做假帳、合法做完每件事。」

外界認為主計總處是個冷衙門，但朱澤民說，這是他屬意的公部門，因為其他單位要和民間有往來，容易有圖利他人之嫌，「在這裡不給錢只會被罵而已」。

至於主計長要有甚麼特質？朱澤民點出「會計、預算、經濟、統計都要懂一點」，最重要是要有「原則」，最好也要跟同仁有「共同語言」，把理論跟實務做銜接。他認為，天下人才很多，就算他不擔任主計長，也會有人能夠承擔重任。