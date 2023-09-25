勞保共業 朱澤民靠預算調度脫離懸崖

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政府編列預算，如何挹注勞保虧損及彌補台電虧損成棘手課題。主計長朱澤民表示，勞保是歷史共業，主計總處的處理方式是讓勞保基金餘額保持一定水位，否則民眾會憂心領不到錢。現在雖已脫離懸崖，但不管誰執政，都必須從制度面檢討，以改善勞保財務結構。

政府為改善勞保財務狀況，並維持勞保基金投資金額8,000億元水位，自109年度起每年編列預算撥補，截至112年度已編列1,170億元，加疫後特別預算300億元（112至114年分年各撥補100億元）及113年度預算1,200億元，合計編列2,670億元撥補勞保基金。

目前基金餘額水位由111年底7,534億元上升至今年7月底的8,783億元。主計總處內部精算，假設政府未來每年定額撥補勞保基金1,200億元，按迴歸模型推估，117年底基金餘額將轉增為1兆1,046億元，延後基金用罄年度。

朱澤民坦言，前總統馬英九在總統蔡英文上任時交代她勞保已在「懸崖」，須謹慎因應。面對長期收支結構沒有改善，且保費收支未與給付取得共識前，主計總處的處理方式是不能讓基金餘額降低，否則民眾會憂心未來領不到錢。

「現在已經脫離懸崖了！」朱澤民說，政府開始挹注勞保後，各項勞退、退撫支出都沒有讓基金餘額減少，且非但沒下降還略微增加，也從未因為勞保給付赤字賣過任何一張股票。而政府目前有能力每年撥補1,200億元，搭配改善措施，勞保基金水位至少可以維持一定期間不至於有問題。

惟朱澤民強調，不管未來由誰執政，都必須好好考量收支結構問題。政府每年撥補屬補充性財源，雖暫時減輕勞保財務壓力，但勞保財務問題，未來仍應從制度面檢討，以改善勞保財務結構。

談到台電虧損，朱澤民表示，「要在效率（不要妨礙市場制度）跟公平（讓弱勢得到照顧）間取捨」，並要向很多人進行說服，畢竟做了決定後一定會被另一方罵。而他一直以來的任務就是「不要讓台電淨值變負的」，否則按照公司法要解散台電，「但這怎麼可以？」

朱澤民指出，這不是偏向光譜左或右邊的簡單問題，台電若要反映成本，電價要漲40％到50％，但這樣弱勢會負擔不起。電價在長期結構來看一定要調，但原則是工業用電盡量反映成本，基本民生跟小店舖在一定度數下盡量不調。

由於國際燃料價格高漲，造成台電財務巨大壓力，且因應台商回台擴大投資，台電積極辦理穩定供電建設方案，極需資金挹注，因此政府於112年度由總預算增資1,500億元，與疫後特別預算補貼台電燃料價格500億元；113年度由總預算再增資1,000億元，以協助台電財務及穩定供電建設方案所需資金。朱澤民說，「資本額增加跟補助電價效果一樣，最後都是保住財務狀況」。