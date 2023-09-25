八年年均「保3」的實績 台灣經濟成長 再居四小龍之首

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主計長朱澤民表示，台灣近八年（2016～2023）平均每年經濟成長3.14％，居四小龍之首，觀察經濟成長指數，2023年台灣升至128.1，也領先新加坡、香港及南韓等三小龍，研判明年仍將居四小龍之首。

朱澤民表示，過去台灣的經濟成長曾一度低於世界經濟成長率，但現在不但在世界平均成長率之上，也居四小龍之首，預測明年將達3.32％，仍可望超過其他三小龍。主計總處統計，以2016～2023年這八年的平均，台灣經濟成長3.14％，新加坡2.8％、南韓2.3％，香港1.0％，台灣遙遙領先，若以經濟成長指數而言，2015年四小龍皆為100，經過八年，到2023年台灣升至128.1，新加坡125.1，南韓120.4，香港108.1，台灣依舊遙遙領先。

朱澤民表示，台灣出口自去年9月開始衰退，雖然外界常說台灣出口連幾黑，但從長期趨勢來看，台灣今天出口規模還是比2020年來得高，2020年平均每月出口規模288億美元，在2022年達到400億美元的高峰，今年前七個月降至344億美元，這意味著前幾年出口達到高峰，現在只是慢慢回到正常水準，若以出口量來觀察，出口衰退幅度已不高。此外，隨著邊境管制取消，來台旅客增加，使得服務輸出對今、明兩年經濟成長皆可貢獻0.6～0.8個百分點。

朱澤民強調自己喜歡看「長期趨勢」，因為每月數據可能會因一些干擾因素而跳動，他舉例台灣現在人均GDP已逾30,000美元，成長個3％意味著增加900美元，而中國大陸由於基數（人均GDP）只有10,000美元，因此即使成長5％，也只增加500美元。台灣由於基數已高，未來經濟成長的長期趨勢應該就在3％左右，這個成長率應該不會輸給其他三小龍。至於物價，朱澤民認為受颱風帶動蔬菜上漲，今年通膨率會比8月預測的2.14％略高，至於明年，原預測可望降至1.58％，但由於明年基本工資調漲，將上修至1.63％，後續物價走勢仍會密切注意。