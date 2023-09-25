努力到卸任前一刻 財富分配統計試編 正視貧富不均

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沉寂30多年的財富分配統計，出現曙光，主計長朱澤民於專訪時表示，主計總處正在試編財富分配統計，以讓外界了解台灣最富、最貧等各階層家庭的財富分配情況，預計明年520離開公職之前會對外公布，以做為政府施政的參考。

主計總處於1992年曾公布「1991年國富調查統計」，以讓外界了解台灣富有家庭、中產家庭及貧窮家庭所擁有的金融資產、房地產及家庭設備等資產淨額，結果發現1991年前20％最富有的家庭平均每戶擁有1,306萬元，是後20％最貧家庭資產的16.8倍，同年前20％家庭可支配所得僅是後20％的4.97倍。

但自1991年這份資料公布以後，迄今已逾30年，主計總處再也沒有公布第二次的財富分配統計，後來每年公布的國富統計，只有平均家庭資產淨額（平均家庭財富），卻沒有五等分位的財富分配統計，無法看出富有家庭有多富有，貧窮家庭有多貧窮。

朱澤民表示，政府現在每年公布的家庭收支調查，是所得分配，屬流量統計，惟財富這個存量統計更為重要，要了解貧窮問題，要看流量的所得，也要看存量的財富，因此，他已要求國勢普查處利用大數據進行研究、試編，這個研究已在進行中，待試編完成將會送到普查評審委員會議討論，再根據與會委員的看法調整，他預計在他八年主計長任滿之前，也就是明年520之前會對外公布。

朱澤民表示，目前我國已有所得分配資料，明年起也會有財富分配統計，有這兩份統計才能更完整的看出中產家庭的所得、財富分配情況。至於這份財富分配統計會公布到多細，是五等分位？十等分位？或二十等分位？朱澤民表示，畢竟是抽樣推估的，可能不會到20等分位這麼細，但詳細情況仍待試編完成後才會明朗。

當年主計處所編的1991年財富分配統計，曾推估金字塔頂端者的財富，以前20％富有家庭而言，平均每戶資產淨額1,306萬元，金融資產、房地產、家庭設備及其他三項分布依序是29.3％、60.3％、10.5％，前1％最富有的家庭這三項財富的分布依序是46.9％、50.3％、2.8％，愈富有的家庭，金融資產占比遠高於一般家庭。